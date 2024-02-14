محافظة: الثقافة والفنون يسهمان بتطوير الإبداع والتفكير النقدي للطلبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، أن تعليم الثقافة والفنون يسهم في تطوير القدرات الإبداعية والتفكير النقدي لدى الطلبة، ويمكنهم من إيجاد حلول جديدة للتحديات التي قد تواجههم مستقبلاً.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، بمشاركة وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام أيوب، ومديرة الشؤون القانونية في وزارة الثقافة حلا حدادين.

وأشار وزير التربية في كلمة له بالجلسة الثالثة حول "تنمية المهارات اللازمة لبناء مستقبل مرن وعادل ومستدام"، إلى أن تعليم الثقافة والفنون يعد أساسياً في تزويد المتعلمين بالمهارات اللازمة لتحقيق الإزدهار في عالم سريع التغير.

وقال محافظة إن المتعلمين يصبحون قادرين على تحليل المفاهيم والأفكار بطريقة شاملة ومتكاملة، ويطورون من مهارات التفكير الابتكاري والإبداعي لديهم، ويمكّنهم من اكتساب القدرة على التعبير عن أفكارهم بطرق مبتكرة وفعالة.

وبين أن تعليم الثقافة والفنون يعمل على تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي عند الطلبة، ما يساعدهم على تفهم التنوع الثقافي والاحترام المتبادل بين الناس، وبهذه الطريقة، يمكن لتعليم الثقافة والفنون أن يسهم في بناء مجتمعات متعددة الثقافات ومنفتحة على التغيير والتطور.

وأوضح أن الرؤية الملكية السامية ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، كان لها الأثر الأكبر في تنمية الحركة الفنية بتأسيس الإذاعة الأردنية، وجعل قسم خاص منها للموسيقا والدراما، مبينًا أن استمرار تلك الرؤية في دعم المسيرة الفنية بافتتاح المتاحف، والاعتناء بالتراث الفني، وتأسيس كليات الفنون في الجامعات الحكومية والخاصة، وإنشاء المسارح، وتأسيس نقابة الفنانين ورابطة الفنانين التشكيليين، وتضمين الفن في المنهاج التدريسي أدى إلى ازدهار الحركة الفنية وامتدادها في مختلف أنحاء الأردن.

ولفت الوزير إلى أن منهاج التربية الفنية والموسيقية والمسرحية يستند على مصادر قانونية ووثائق رسمية، آخذاً بعين الاعتبار الإطار العام للمناهج ومحتوياته من قضايا ومفاهيم عابرة للمواد ومهارات القرن الواحد والعشرين والترابط مع مختلف المواد الأخرى.

وأضاف أن محتوى المنهاج الأردني للتربية الفنية والموسيقية والمسرحية يرتبط بمجموعة من المعايير من أهمها: أن الفن هو شيء أساسي في حياة الإنسان، وبالتالي فإن تنمية الذوق الجمالي وروح التعاون من أساسيات تكوين الإطار الخاص لهذا المبحث، ويسعى أيضاً لتنمية النواحي الإبداعية للطالب، وتعزز الفنون الابتكار والخيال والتعبير الذاتي.

وبين أن الوزارة تسعى من خلال تدريس مفهوم التربية الفنية في التعليم العام وما يقدمه للطلبة إلى توظيف فروع الفن المتنوعة في تنمية شخصية المتعلم وتقبل الآخر والتنوع الثقافي، وتحقيق التكامل المعرفي مع باقي التخصصات الأكاديمية العلمية منها والأدبية، وتحسين التحصيل الدراسي لدى طلبتنا من خلال مهمات تدريسية في جميع الوحدات الدراسية ترتبط بباقي المواد الدراسية في تكامل مخطط له، ثم مواكبة للتطورات الحالية المحلية والعالمية.

وأشار محافظة إلى أن الوزارة أعدت بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج الإطار الخاص لمبحث التربية الفنية والموسيقية والمسرحية من الصف الأول الأساسي لغاية الصف الثاني عشر، مبينًا أن هذا الإطار يسعى إلى تنمية الذائقة الفنية والجمالية للطالب وجعله قادراً على التذوق والنقد البناء وتسهم في الحفاظ على التراث الفني المحلي مع الاطلاع والمعرفة بالفن العالمي لمختلف الثقافات من خلال دراسة التاريخ والنظريات، والتحليل، والتركيب، والنقد، والتطبيق العملي ضمن الإمكانيات المتاحة وفي حدود الالتزام في ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده.

ولفت إلى أن المناهج الجديدة تسعى إلى تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين كالتفكير الناقد والإبداعي والعمل الجماعي والتعاون والبحث والاستقصاء، والاستكشاف، واعتماد استراتيجيات وطرائق حديثة في التعلم والتعليم وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وما أمكن من مصادر التعلم المتاحة ضمن رؤية مستقبلية.

ويهدف المؤتمر الذي انطلقت اعماله في 13 ويستمر حتى 15 شباط الحالي، إلى تنشيط وتقوية تحالف عالمي لتعليم الثقافة والفنون، إضافة إلى صياغة السياسات والأفكار والممارسات لتزويد جميع المتعلمين بشكل أفضل بالمعرفة والمهارات ذات الصلة التي يحتاجون إليها حالياً وفي المستقبل.

وسيضم المؤتمر وزراء الثقافة والتعليم من جميع أنحاء العالم بهدف اعتماد إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون، وتوحيد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية الحكومية وشبكات اليونسكو والشركاء في مجال الثقافة والتعليم من أجل تبادل الممارسات والأفكار المبتكرة، وتعزيز التحالف العالمي لتعليم الثقافة والفنون.

--(بترا)

ع س/م ف/ف ق

14/02/2024 14:40:22