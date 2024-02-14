الخارجية الفلسطينية ترحب بمواقف الملك الأخوية والشجاعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمواقف الأخوية الصادقة والشجاعة لجلالة الملك عبد الله الثاني خلال القمة التي عقدها مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن جميع جوانب الصراع خاصة تأكيده على الضرورات الملحة على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.

واكدت في بيان صحافي وزعته السفارة الفلسطينية في عمان اليوم الاربعاء، أهمية تحذير جلالته خلال القمة من المخاطر المترتبة على التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين وتوسيع المستوطنات على المنطقة برمتها، وتوضيحه على أن الحلول العسكرية والأمنية لا تحل المشكلة ولا تقود للسلام، وأن المطلوب جهد دولي وعمل مشترك لفتح الأفق السياسي لحل الصراع.

واعتبرت أن هذه المواقف امتداداً لمواقف المملكة الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، ولجميع الخطوات العملية التي تقوم بها اسناداً ووقوفاً إلى جانب شعبنا.

--(بترا)

ص خ/ف ق

14/02/2024 14:31:33