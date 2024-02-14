اتفاقية لتعزيز فرص توظيف النساء في القطاع الصناعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- وقعت غرفة صناعة الأردن ومشروع "مكانتي" للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، اتفاقية لتحسين وتعزيز فرص توظيف النساء في القطاع الصناعي.
وحسب بيان لصناعة الأردن، اليوم الاربعاء، أشار نائب رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إلى الدور المهم الذي تلعبه غرف الصناعة بعموم المملكة في تعزيز دور المرأة، الذي يشكل أحد أولوياتها، ويتماشى مع استراتيجيتها في توفير فرص توظيف متساوية للإناث والذكور بالقطاعات الصناعية.
وقال أبو حسان خلال توقيع الاتفاقية بحضور رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، "حسب آخر تحديثات المسح الصناعي، بلغت نسبة الإناث العاملات في الصناعة ككل نحو 34 بالمئة، ووصلت نسبة النساء في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إلى 67.5 بالمئة و34.5 بالمئة بالصناعات العلاجية واللوازم الطبية.
من جانبه، أوضح نائب مدير مشروع "مكانتي" جون ويليام، أن الشركات التي لديها فرص قيادية وقوى عاملة متنوعة تتفوق في الأداء على نظيراتها ذات التنوع الأقل بين الجنسين، وأن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل بالأردن يمكن أن يعزز الناتج المحلي الأجمالي بأكثر من 20 بالمئة.
بدوره، أشار مدير عام غرفة صناعة الأردن بالوكالة إسحاق عربيات، إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وتمكين المرأة في بيئة الأعمال خصوصا بالقطاع الصناعي، الذي يعتبر المشغل الرئيس للأيدي العاملة المحلية، بعدد عاملين وصل إلى 260 ألف عامل وعاملة.
وبين عربيات أن التعاون بين الجانبين يستهدف رفع نسبة تمكين وتشغيل الإناث العاملات بالقطاع الصناعي، وتحقيق التوازن في فرص العمل بين الجنسين، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة اقتصادياً، من خلال توفير فرص عمل متساوية بين الذكور والإناث، وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة.
--(بترا)
س ص/رق
14/02/2024 14:26:46
MENAFN14022024000117011021ID1107853130
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.