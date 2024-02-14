اتفاقية لتعزيز فرص توظيف النساء في القطاع الصناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- وقعت غرفة صناعة الأردن ومشروع "مكانتي" للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، اتفاقية لتحسين وتعزيز فرص توظيف النساء في القطاع الصناعي.

وحسب بيان لصناعة الأردن، اليوم الاربعاء، أشار نائب رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إلى الدور المهم الذي تلعبه غرف الصناعة بعموم المملكة في تعزيز دور المرأة، الذي يشكل أحد أولوياتها، ويتماشى مع استراتيجيتها في توفير فرص توظيف متساوية للإناث والذكور بالقطاعات الصناعية.

وقال أبو حسان خلال توقيع الاتفاقية بحضور رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، "حسب آخر تحديثات المسح الصناعي، بلغت نسبة الإناث العاملات في الصناعة ككل نحو 34 بالمئة، ووصلت نسبة النساء في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إلى 67.5 بالمئة و34.5 بالمئة بالصناعات العلاجية واللوازم الطبية.

من جانبه، أوضح نائب مدير مشروع "مكانتي" جون ويليام، أن الشركات التي لديها فرص قيادية وقوى عاملة متنوعة تتفوق في الأداء على نظيراتها ذات التنوع الأقل بين الجنسين، وأن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل بالأردن يمكن أن يعزز الناتج المحلي الأجمالي بأكثر من 20 بالمئة.

بدوره، أشار مدير عام غرفة صناعة الأردن بالوكالة إسحاق عربيات، إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وتمكين المرأة في بيئة الأعمال خصوصا بالقطاع الصناعي، الذي يعتبر المشغل الرئيس للأيدي العاملة المحلية، بعدد عاملين وصل إلى 260 ألف عامل وعاملة.

وبين عربيات أن التعاون بين الجانبين يستهدف رفع نسبة تمكين وتشغيل الإناث العاملات بالقطاع الصناعي، وتحقيق التوازن في فرص العمل بين الجنسين، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة اقتصادياً، من خلال توفير فرص عمل متساوية بين الذكور والإناث، وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة.

--(بترا)

س ص/رق

14/02/2024 14:26:46