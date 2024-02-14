حزب البناء الوطني يشيد بمواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- أشاد المكتبُ السياسي في حزب البناء الوطني بمواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدؤوب من اجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

واكد الحزب في بيان اليوم الاربعاء، عقب الإجتماع الدوري الرابع الذي عقده المكتب، برئاسة أمينه العام الدكتور بركات عوجان، جاهزيته للمشاركة في الانتخابات البرلمانية حال اقرارها.

--(بترا)

ع ح/ف ق

14/02/2024 14:23:03