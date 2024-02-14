حزب البناء الوطني يشيد بمواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية

حزب البناء الوطني يشيد بمواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية
التاريخ
2/14/2024 2:35:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- أشاد المكتبُ السياسي في حزب البناء الوطني بمواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدؤوب من اجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
واكد الحزب في بيان اليوم الاربعاء، عقب الإجتماع الدوري الرابع الذي عقده المكتب، برئاسة أمينه العام الدكتور بركات عوجان، جاهزيته للمشاركة في الانتخابات البرلمانية حال اقرارها.
--(بترا)
ع ح/ف ق
14/02/2024 14:23:03
MENAFN14022024000117011021ID1107853129
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