السفير العضايلة يترأس الوفد الأردني في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 شباط (بترا)- ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة الوفد الأردني المشارك في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 113 والتي سوف تتسلم المملكة رئاستها اعتباراً من يوم غد الخميس.

وأكد العضايلة في الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية الدكتور علي المالكي ورؤساء الوفود العربية، أن المملكة تضع دعم العمل العربي المشترك في سلم أولويات دبلوماسيتها ونهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى قناعة الأردن ورسالته ودوره إلى جانب الأشقاء العرب في خدمة منظومة التعاون العربي المشترك، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وشدد على أن الأردن سيبذل، خلال رئاسته للدورة كل جهدٍ ممكن لتدعيم فرص وآفاق التعاون العربي المشترك في مجالات العمل المعنية، مؤكداً ضرورة ألاّ تحد الأزمات والمعيقات التي تواجه المنطقة العربية من وتيرة هذا التعاون، الذي يُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بلجنتيه، أبرز أدواته، ويتم التعويل عليه في سبيل تعظيم القواسم وتعميق المشتركات وتعزيز الفرص بين الدول العربية الشقيقة.

وأشار في كلمته إلى أن الدورة الحالية تأتي في ظل ظروفٍ عربيةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ ضاغطةٍ وصعبةٍ وغير مسبوقة، ولذا تحمل على أجندتها محاور عملٍ ذات أولويةٍ استراتيجية، تضع التعاون العربي المشترك والتنسيق المستمر باعتبارها السبيل الذي لا غنى عنه لتعزيز قدرات الأمة العربية في مواجهة تحدياتٍ وأزماتٍ، يمثل ما تواجهه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزّة التحدي الأكبر فيها، والذي أفرز ظروفاً اقتصاديةً وإنسانيةً تتطلب جهداً أكبر وعملاً أسرع وتيرةً للتعامل معها وللتخفيف من أثارها، عبر جهود كسر الحصار وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وبناء مستشفيات ميدانيةٍ والتخطيط منذ الآن لإعادة إعمار ما دمره العدوان المستمر من بنيةٍ تحتيةٍ ومرافق ومساكن في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان العضايلة استهل الجلسة الافتتاحية، التي عقبها جلسة مغلقة ناقشت البنود المدرجة على جدول الأعمال ليتم رفعها والتوصيات للاجتماع الوزاري غدا الخميس، بالتنويه بما بذلته الجمهورية اليمنية من جهود واضحة ومنتجة خلال رئاستها للدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

--(بترا)

ن ا/ف ق

14/02/2024 14:00:55