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الاحتلال يهدم منزلا في سلوان بالقدس المحتلة

2/14/2024 2:35:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 14 شباط (بترا) - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.
وقال رئيس لجنة الدفاع عن اراضي المقدسيين في سلوان فخري أبو ذياب في بيان، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزله في حي البستان، بعد اجباره هو وأسرته على اخلائه.
وأضاف، أن المنزل الذي بني قبل 38 عاما، صدر بحقه أمر بالهدم قبل 15 عاما، بزعم البناء دون ترخيص.
وأوضح، أن الاحتلال هدم منزله انتقاما من عائلته التي تقف في وجه عمليات الاستعمار والاستيطان والإستيلاء على الأراضي في أحياء سلوان، مشيرا إلى أن المنزل يقطن فيه عائلتان إضافة إلى عائلته، ويضم 10 أفراد أصبحوا بلا مأوى، ويقع جنوب المسجد الأقصى على بعد 300 متر منه.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ف ق
14/02/2024 13:42:55

MENAFN14022024000117011021ID1107853127

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