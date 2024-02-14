وزير الاقتصاد الرقمي يشارك في منتدى الإدارة الحكومية العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط(بترا)- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن الحكومة الأردنية وضمن خططها في عملية التحول الرقمي، تعمل على رفع جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية المبتكرة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة وجودة تلك الخدمات.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية بعنوان " أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعي " ضمن أعمال منتدى الادارة الحكومية العربية في دورته الثالثة تحت عنوان ( الذكاء الاصطناعي والبيانات استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية)، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة، على هامش القمة العالمية للحكومات في امارة دبي، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الفكر والمختصين من الدول العربية، لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.

وأكد الهناندة خلال الجلسة التي شارك بها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، ورئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عُمان الدكتور علي اللواتي، وحمد المنصوري من هيئة دبي الرقمية، ضرورة تركيز الجهود، لا سيما في الحكومات العربية على تنمية المهارات التكنولوجية والرقمية في كل القطاعات وضمان مواءمتها مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية، والتغييرات المستمرة التي تطرأ على مستقبل الوظائف حول العالم وضرورة رفع الوعي وتأهيل المهارات الرقمية والتكنولوجية خاصة المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي و التحول الرقمي لدى موظفي القطاع العام.

واشار الى ان الأردن حقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023 حسب تقرير مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي والمعد من قبل "أكسفورد انسايتس"، حيث احتل المرتبة 55 من بين 193 دولة حول العالم، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 التي تهدف الى تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية وبناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية وتشجيع البحث العلمي وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي وضمان البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لها.

--(بترا)

غ ح/ أ أ/ف ق

14/02/2024 13:42:05