علييف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأذربيجان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- أدى رئيس أذربيجان المنتخب إلهام علييف اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لولاية خامسة، واعدا عند ممارسته صلاحياته كرئيس الالتزام بالدستور والدفاع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، وخدمة الشعب بجدارة.

وبحسب وكالة الأنباء الأذربيجانية، فاز علييف البالغ من العمر 62 عاما في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في السابع من الشهر الحالي، وتفوق على منافسيه بفارق كبير في الأصوات.

وصوت لعلييف 92.12 بالمئة من الناخبين، وبذلك سيتولى علييف قيادة البلاد على مدى السنوات السبع المقبلة.

وسيجري تنصيب رئيس الدولة في مبنى مجلس "ملي" (البرلمان) في أذربيجان، بحضور أعضاء البرلمان والوزراء وأفراد أسرة الرئيس المنتخب.

وبحسب البروتوكولات السائدة، لا تجري دعوات رسمية للضيوف الأجانب لحضور حفل تنصيب رئيس أذربيجان.

--(بترا)

رصد/أغ/م ف/ف ق

14/02/2024 13:40:38