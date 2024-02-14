علييف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأذربيجان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- أدى رئيس أذربيجان المنتخب إلهام علييف اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لولاية خامسة، واعدا عند ممارسته صلاحياته كرئيس الالتزام بالدستور والدفاع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، وخدمة الشعب بجدارة.
وبحسب وكالة الأنباء الأذربيجانية، فاز علييف البالغ من العمر 62 عاما في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في السابع من الشهر الحالي، وتفوق على منافسيه بفارق كبير في الأصوات.
وصوت لعلييف 92.12 بالمئة من الناخبين، وبذلك سيتولى علييف قيادة البلاد على مدى السنوات السبع المقبلة.
وسيجري تنصيب رئيس الدولة في مبنى مجلس "ملي" (البرلمان) في أذربيجان، بحضور أعضاء البرلمان والوزراء وأفراد أسرة الرئيس المنتخب.
وبحسب البروتوكولات السائدة، لا تجري دعوات رسمية للضيوف الأجانب لحضور حفل تنصيب رئيس أذربيجان.
--(بترا)
رصد/أغ/م ف/ف ق
14/02/2024 13:40:38
MENAFN14022024000117011021ID1107853125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.