غزة: 103 شهداء بمجازر اسرائيلية والاحتلال يخلي النازحين قصرا من ناصر الطبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و 145 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، كما أجبرت قوات الاحتلال النازحين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، اليوم الأربعاء، على الإخلاء قسرا خلال ساعة واحدة.
واشارت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 131 على قطاع غزة، ان هناك عددا غير معروف من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت مصادر فلسطينية، أن ثلاثة فلسطينيين بينهم الكاتب والمحلل السياسي أيمن الرفاتي استشهدوا صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الجلاء بمدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة المطار شرقي رفح دون إصابات
الى ذلك، أجبرت قوات الاحتلال، اليوم، النازحين في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس بقطاع غزة على إخلائه قسرا خلال ساعة واحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإخلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية فقط.
وأضاف، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت السور الشمالي للمجمع، موضحا أن "الوضع يزداد سوءا وكارثية في مجمع ناصر الطبي".
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم 131، مستهدفا المدنيين من نساء وأطفال، حيث استشهد وأصيب خلال الساعات الماضية العشرات من الفلسطينيين بقصف جوي ومدفعي استهدف مناطق مختلفة في القطاع.
وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى منذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي الى 28576 شهيدا و68291 مصابا، بحسب إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
14/02/2024 13:27:30
MENAFN14022024000117011021ID1107853123
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