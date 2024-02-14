غزة: 103 شهداء بمجازر اسرائيلية والاحتلال يخلي النازحين قصرا من ناصر الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و 145 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، كما أجبرت قوات الاحتلال النازحين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، اليوم الأربعاء، على الإخلاء قسرا خلال ساعة واحدة.

واشارت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 131 على قطاع غزة، ان هناك عددا غير معروف من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن ثلاثة فلسطينيين بينهم الكاتب والمحلل السياسي أيمن الرفاتي استشهدوا صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الجلاء بمدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة المطار شرقي رفح دون إصابات

الى ذلك، أجبرت قوات الاحتلال، اليوم، النازحين في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس بقطاع غزة على إخلائه قسرا خلال ساعة واحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإخلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية فقط.

وأضاف، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت السور الشمالي للمجمع، موضحا أن "الوضع يزداد سوءا وكارثية في مجمع ناصر الطبي".

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم 131، مستهدفا المدنيين من نساء وأطفال، حيث استشهد وأصيب خلال الساعات الماضية العشرات من الفلسطينيين بقصف جوي ومدفعي استهدف مناطق مختلفة في القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى منذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي الى 28576 شهيدا و68291 مصابا، بحسب إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

14/02/2024 13:27:30