انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في إيران

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- وقع انفجار ضخم اليوم الأربعاء، في خط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" جنوب غرب إيران.
وذكرت مصادر إيرانية أن دوي الانفجار الضخم، الذي طال (خط 65) لنقل الغاز الرئيسي، وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلو مترا من موقع الحادث.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية عن حاكم المدينة فتاح كرمي قوله إنه من المرجح أن يكون سبب الحادث انفجار في خط أنابيب الغاز الوطني عالي الضغط.
وأضاف أنه "تم إغلاق محور الاتصال بين بروجن ولوردغان وخوزستان في محيط خط الأنابيب الذي شهد الإنفجار، فيما تتمركز فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع".
ونقلت قناة "خبر" الإيرانية عن مصدر أمني قوله: إن "النيران ستتوسع طالما هناك غاز في الخط ونأمل أن تُجدي جهود رجال الإطفاء نفعاً".
وشدد على أنه "من غير الممكن في الوقت الحالي الجزم بطبيعة الحدث، وما إذا كان عملاً إرهابيا أم حادثاً عرضياً".
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
14/02/2024 12:26:41
MENAFN14022024000117011021ID1107853122
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