تراجع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأميركي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.48 دولار .
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 77.65 دولار للبرميل.
وتأثرت سوق النفط أيضا ببيانات صدرت أمس الثلاثاء وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعا الشهر الماضي، ولذلك يتوقع المستثمرون أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأميركي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ / س س
14/02/2024 12:24:35
MENAFN14022024000117011021ID1107853121
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