تراجع أسعار النفط عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأميركي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.48 دولار .

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 77.65 دولار للبرميل.

وتأثرت سوق النفط أيضا ببيانات صدرت أمس الثلاثاء وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعا الشهر الماضي، ولذلك يتوقع المستثمرون أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأميركي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ / س س

14/02/2024 12:24:35