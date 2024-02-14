Wednesday, 14 February 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرقة البصرة تحيي حفل ختام مهرجان بغداد وتغني لنجاة الصغيرة

2/14/2024 2:33:50 PM
(MENAFN- Youm7) أحيت فرقة البصرة حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى، وتغنت بعدد من الأغنيات منها أغنية نجاة أما براوة.ووجه رئيس المهرجان دكتور جبار جودي نقيب الممثلين في العراق الشكر لفريق المهرجان والقائمين عليه فيما تلقى تكريما من الوفد اليمني.



فيما وجه دكتور حكمت البيضاني مدير المهرجان الشكر للجنة التحضيرية للمهرجان والمخرجة رجاء كاظم حمودي والدكتور احسان دعدوش وإسماعيل ابراهيم والناقد مهدي عباس والإعلامي عبد العليم البنا والفنان سعد عبد الله وسعد نعمة ومروان البياتي وعلي البياتي و فؤاد فلاح حسن ومحمد عبد المنعم وقاسم حميد قاسم، واختتم حديثه بالشكر لنقابة الممثلين في العراق على دعمها للمهرجان.



وكان استقبل اليوم الأربعاء جمهور مهرجان بغداد السينمائي فيلم "يومين"، وهو أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما، من بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب بترحاب شديد حيث نال عاصفة من التصفيق الحاد بعد عرض الفيلم، ليلتف الجمهور حول دريد لحام لتهنئته بالفيلم الذي دفعهم للبكاء والضحك في نفس الوقت.



الفيلم يتناول حالة عن العنف الأسري في المجتمع السوري ويحكي قصة رجل يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة،
ما يدفع ابنته نغم وابنه صباح للهرب بعيدا عن المنزل.الفيلم من بطولة دريد لحام والأطفال شهد الزلق وجاد دباغ والممثلين حازم زيدان ونجاح مختار ورنا شميس.



وكان انطلق حفل الافتتاح المهرجان
السبت الماضي تحت زخات المطر، وشهد الحفل عزف السلام الوطني العراقي، ثم طلب المسئولون عن المهرجان من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.





فرقة البصرة تحيي حفل ختام مهرجان بغداد وتغني لنجاة الصغيرة





فرقة البصرة تحيي حفل ختام مهرجان بغداد وتغني لنجاة الصغيرة





فرقة البصرة تحيي حفل ختام مهرجان بغداد وتغني لنجاة الصغيرة















MENAFN14022024000132011024ID1107853106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث