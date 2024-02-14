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وداعا جوليا أفضل فيلم بمهرجان بغداد ورائد محسن وزهراء غندور أفضل ممثل وممثلة

2/14/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) اختتم مهرجان بغداد السينمائي فعاليات دورته الأولى بفوز الفيلم الروائي الطويل وداعا جوليا بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما نال جائزة أفضل ممثل الفنان رائد محسن وأفضل ممثلة زهراء غندور، وجائزة أفضل تصوير الفيلم اليمني المرهقون، فيما نال جائزة الضل سيناريو فيلم آخر سعادة ونال جائزة افضل اخراج فيلم مطلقات الدار البيضاء.
وحصد على تنويه خاص فيلم لص بغداد للمخرج صهيب عمر خليفة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى الفيلم الاردني إن شاء الله ولد للمخرج امجد رشيد.فيما حصل فيلم "سطل" اليمني على جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان بغداد، فيما حصل على تنويه من اللجنة، الفيلم العراقي زيرو والفيلم الفلسطيني مي.
وحصل على جائزة أفضل فيلم انيميشن، فيلم سكيتش للمخرج عدي عبد الكاظم ، ونال جائزة أفضل فيلم روائي قصير مناصفة ترانزيت العراقي والفلسطيني فلسطين ٨٧.
ونال تنويه خاص من لجنة تحكيم أفلام الأنيميشن في فئة التصوير الفيلم اللبناني الحفرة وتنويه خاص في فئة السيناريو للفيلم العراقي يد أمي
وتنويه خاص في فئة الإخراج الفيلم السوري فوتوغراف.

فيما جاءت جائزة لجنة تحكيم الفضاءات السينمائية الجديدة وهي الجائزة الأولي للفيلم الروائي القصير شعلة للمخرج هاني قريشي والثانية من نصيب الفيلم الروائي القصير "مظلة" للمخرج حيدر فهد حيدر، أما الجائزة الثالثة فمن نصيب الفيلم الوثائقي العراقي "نصب الحرية" للمخرج حيدر موسي.
وكان استقبل اليوم الاربعاء جمهور مهرجان بغداد السينمائي فيلم "يومين"، وهو أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما، من بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب بترحاب شديد حيث نال عاصفة من التصفيق الحاد بعد عرض الفيلم، ليلتف الجمهور حول دريد لحام لتهنئته بالفيلم الذي دفعهم للبكاء والضحك في نفس الوقت.
الفيلم يتناول حالة عن العنف الأسري في المجتمع السوري ويحكي قصة رجل يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة،
ما يدفع ابنته نغم وابنه صباح للهرب بعيدا عن المنزل.
الفيلم من بطولة دريد لحام والأطفال شهد الزلق وجاد دباغ والممثلين حازم زيدان ونجاح مختار ورنا شميس.
وكان انطلق حفل الافتتاح المهرجان
السبت الماضي تحت زخات المطر، وشهد الحفل عزف السلام الوطني العراقي، ثم طلب المسئولون عن المهرجان من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

وداعا جوليا أفضل فيلم بمهرجان بغداد ورائد محسن وزهراء غندور أفضل ممثل وممثلة


وداعا جوليا أفضل فيلم بمهرجان بغداد ورائد محسن وزهراء غندور أفضل ممثل وممثلة








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