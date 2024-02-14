(MENAFN
- Youm7) طرحت الفنانة كارمين سليمان أحدث أعمالها الغنائية كليب "كنا في مكان" منذ قليل على موقع يوتيوب ومختلف منصات الأغاني، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الحب اليوم الأربعاء 14 فبراير.وسجلت كارمن سليمان الأغنية مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي في كليب الأغنية بشكل كامل.
أغنية "كنا في مكان" من ألحان مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في بعد غياب ما يقرب من عامين، و كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.
وتقول كلمات الأغنية: كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش أنا أعرفه من قد إيه وبحسن نية في حد قام.. وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه
وتقول كلمات الأغنية: كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش أنا أعرفه من قد إيه وبحسن نية في حد قام وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه
سلم عليّا.. وابتسملي مديت إيديا.. لقيته قاملي وقالي أهلًا عاملة إيه؟ اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت سألوا ضحكتي ليه؟؟ اتكسفت وقولت عادي
كارمن سليمان تطرح كليب كنا فى مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي
كارمن سليمان تطرح كليب كنا فى مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي
كارمن سليمان تطرح كليب كنا فى مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي
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