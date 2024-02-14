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كارمن سليمان تطرح كليب كنا فى مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي

2/14/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت الفنانة كارمين سليمان أحدث أعمالها الغنائية كليب "كنا في مكان" منذ قليل على موقع يوتيوب ومختلف منصات الأغاني، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الحب اليوم الأربعاء 14 فبراير.وسجلت كارمن سليمان الأغنية مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي في كليب الأغنية بشكل كامل.
أغنية "كنا في مكان" من ألحان مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في بعد غياب ما يقرب من عامين، و كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.
وتقول كلمات الأغنية: كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش أنا أعرفه من قد إيه وبحسن نية في حد قام.. وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه
وتقول كلمات الأغنية: كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش أنا أعرفه من قد إيه وبحسن نية في حد قام وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه
سلم عليّا.. وابتسملي مديت إيديا.. لقيته قاملي وقالي أهلًا عاملة إيه؟ اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت سألوا ضحكتي ليه؟؟ اتكسفت وقولت عادي

كارمن سليمان تطرح كليب كنا فى مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي


كارمن سليمان تطرح كليب كنا فى مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي


كارمن سليمان تطرح كليب كنا فى مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي








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