علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا

(MENAFN
- Youm7) وجه النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الشكر لكل من رئيس دار الأوبرا خالد داغر ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، على إيمانهم بالمشروع، وقال "يارب نقدر نسعدكم بشىء يليق بتراث الموسيقى"، وبدأ بأغنية 100سنة غنا وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وأكد مؤخرًا النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو ضيف شرف الحفل، مضيفًا: "أنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانه كبيرة وصديقي من فترة طويلة، وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".
وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.
علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا
علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا
علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا
علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا
علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا
MENAFN14022024000132011024ID1107853103
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