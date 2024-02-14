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علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا

2/14/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) وجه النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الشكر لكل من رئيس دار الأوبرا خالد داغر ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، على إيمانهم بالمشروع، وقال "يارب نقدر نسعدكم بشىء يليق بتراث الموسيقى"، وبدأ بأغنية 100سنة غنا وسط تفاعل كبير من الجمهور.


وأكد مؤخرًا النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو ضيف شرف الحفل، مضيفًا: "أنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانه كبيرة وصديقي من فترة طويلة، وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.


علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا



علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا


علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا


علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا


علي الحجار يشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بحفل 100 سنة غنا








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