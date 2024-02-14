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منصة Watch It تطرح برومو مسلسل بابا جه لأكرم حسني

2/14/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت منصة watch it عن برومو مسلسل " بابا جه " بطولة النجم أكرم حسني، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024 ، وعلقت watch it "انتظروا النجم أكرم حسني في باباجه على watch it ".







مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا
والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.



وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين،
والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.
















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