عيد الحب 2024 ستيتش أحدث هدايا Valentine هذا العام.. بعد ما كان تريند

(MENAFN
- Youm7)
تختلف هدايا عيد الحب أو Valentine من عام لآخر، حيث تظهر بعض الاتجاهات الجديدة أو تطور الهدايا التقليدية من زهور ودباديب وغيرها، ولعل أحدث هدية عيد الحب أو Valentine، هذا العام، هي دمية "ستيتش"، التى تحولت من تريند على مواقع التواصل الإجتماعى لهدية.
قصة " ستيتش " أحدث هدايا Valentine
وانتشر تريند "ستيتش مشى"، منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب نشر إحدى الفتيات على تطبيق "التيك توك"، مقطع فيديو أرفقته بتسجيل صوتى من فيلم كرتون " ليلو وستيتش "، و الذى كان يقول "ستيتش مشي.. كويس إنه مشي مكانش عايز يقعد معايا "، لتعبر الفتاة بهذا المقطع عن حزنها لزواج شقيقتها ومغادرتها للمنزل، ومن هنا تحولت الكلمتان لتريند على السوشيال ميديا.
باقة زهور
واستخدمت الفتيات العبارة لتعبر بها عن انفصالهن عن الحبيب، والتأكيد بأنه طالما قرر الانفصال فإنها سوف تدعه يتركها ويرحل، وشخصية "ستيتش" الذى تحول هذا العام لهدية في عيد الحب أو Valentine هو بطل فيلم " ليلو وستيتش "، وهو من إنتاج إحدى استوديوهات والت ديزني، وتدور قصة الفيلم في جزيرة هاواي والتي تعيش فيها فتاة تُدعى ليلو وكانت تعانى من تجاهل شقيقتها وعدم قدرتها على تكوين علاقات صداقة مع زملائها في المدرسة حتى لجأت شقيقتها لحيلة شراء حيوان لـ"ليو".
ستيتش
وذكرت شخصية "ليو" عبارة" ستيتش مشي.. كويس إنه مشي مكانش عايز يقعد معايا"، عندما تركها "ستيتش" بعدما لاحظت إنه طوال تواجده معها كان يخرب ويدمر كل شيء في المنزل ودائماً ما كان يحاول أن يتركها .
هدية الفلانتين أحدث هدايا Valentine أو عيد الحب
وأصبحت شخصية " ستيتش "، هدية عيد الحب 2024 أو Valentine حيث طرحتها عدد من المحلات التجارية بجانب بعض الهدايا أو باقات الزهور، وشهدت إقبال كبير من الشباب بعد نجاح التريند على السوشيال ميديا، وتحول " ستيتش "، من رمز للحبيب الهارب إلى هدية رومانسية في عيد الحب 2024 أو Valentine.
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