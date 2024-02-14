عيد الحب 2024 ستيتش أحدث هدايا Valentine هذا العام.. بعد ما كان تريند

تختلف هدايا عيد الحب أو Valentine من عام لآخر، حيث تظهر بعض الاتجاهات الجديدة أو تطور الهدايا التقليدية من زهور ودباديب وغيرها، ولعل أحدث هدية عيد الحب أو Valentine، هذا العام، هي دمية "ستيتش"، التى تحولت من تريند على مواقع التواصل الإجتماعى لهدية.

قصة " ستيتش " أحدث هدايا Valentine

وانتشر تريند "ستيتش مشى"، منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب نشر إحدى الفتيات على تطبيق "التيك توك"، مقطع فيديو أرفقته بتسجيل صوتى من فيلم كرتون " ليلو وستيتش "، و الذى كان يقول "ستيتش مشي.. كويس إنه مشي مكانش عايز يقعد معايا "، لتعبر الفتاة بهذا المقطع عن حزنها لزواج شقيقتها ومغادرتها للمنزل، ومن هنا تحولت الكلمتان لتريند على السوشيال ميديا.

باقة زهور

واستخدمت الفتيات العبارة لتعبر بها عن انفصالهن عن الحبيب، والتأكيد بأنه طالما قرر الانفصال فإنها سوف تدعه يتركها ويرحل، وشخصية "ستيتش" الذى تحول هذا العام لهدية في عيد الحب أو Valentine هو بطل فيلم " ليلو وستيتش "، وهو من إنتاج إحدى استوديوهات والت ديزني، وتدور قصة الفيلم في جزيرة هاواي والتي تعيش فيها فتاة تُدعى ليلو وكانت تعانى من تجاهل شقيقتها وعدم قدرتها على تكوين علاقات صداقة مع زملائها في المدرسة حتى لجأت شقيقتها لحيلة شراء حيوان لـ"ليو".

ستيتش

وذكرت شخصية "ليو" عبارة" ستيتش مشي.. كويس إنه مشي مكانش عايز يقعد معايا"، عندما تركها "ستيتش" بعدما لاحظت إنه طوال تواجده معها كان يخرب ويدمر كل شيء في المنزل ودائماً ما كان يحاول أن يتركها .

هدية الفلانتين أحدث هدايا Valentine أو عيد الحب

وأصبحت شخصية " ستيتش "، هدية عيد الحب 2024 أو Valentine حيث طرحتها عدد من المحلات التجارية بجانب بعض الهدايا أو باقات الزهور، وشهدت إقبال كبير من الشباب بعد نجاح التريند على السوشيال ميديا، وتحول " ستيتش "، من رمز للحبيب الهارب إلى هدية رومانسية في عيد الحب 2024 أو Valentine.