عم خالد 25 سنة في بيع الزهور: الورد الأحمر يتربع على عرش هدايا عيد الحب

في عيد الحب أو Valentine يحرص الحبيب على جلب هدية لحبيبته، ولعل أول هدية تخطر على باله هي باقة الزهور التي ما زالت تتربع على عرش الهدايا في عيد الحب أو Valentine.

باقات زهور





وتختلف أذواق العشاق في اختيار ألوان الزهور ولكن يحرص الكثير على اقتناء الورد الأحمر في عيد الحب أو Valentine. وهذا ما أكد عليه بائع الزهور خالد عبد الحي، الذى يبيع الزهور منذ 25 عاما،، وأوضح

أن "الورد من الهدايا البسيطة ورغم ذلك يحمل الكثير من المعاني الرومانسية المختلفة".

باقات





وأكد "عم خالد" أنه على الرغم من مرور السنوات إلا أنه ما زال الكثير من الناس وإن لم يكن جميعهم يحرصون على تقديم الهدايا التي هى عبارة عن باقات زهور لأحبابهم في عيد الحب أو Valentine، فيأتي له الحبيب يشترى الورد لحبيبته .

باقة زهور بالمحل





الزهور تتربع على عرش هدايا عيد الحب

واختلفت باقة الورد الأن حيث أصبحت تحتوى على دبدوب وبعض قطع الشوكولاتة، وتختلف أسعار الزهور لذلك فهى متاحة للجميع فتتراوح أسعارها بين 40 جنيها وتصل حتى الألف جنيه حيث يمكن شراء وردة واحدة او باقة من الورود المختلفة.

زهور





وأوضح "عبدالحي" أنه في هذه الفترة يكون الزهور غالية الثمن وإن أفضل وقت للزهور هي الفترة من 15أبريل وحتى آخر شهر ديسمبر، أما بعد ذلك في شهر يناير يتم قص الأشجار والزهور حتى لا تشيخ الشجرة ويتم تجديدها والاهتمام بالزهور حتى يصل لأفضل حالاته في شهر أبريل من جديد.







