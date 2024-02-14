عم خالد 25 سنة في بيع الزهور: الورد الأحمر يتربع على عرش هدايا عيد الحب

(MENAFN
- Youm7)
في عيد الحب أو Valentine يحرص الحبيب على جلب هدية لحبيبته، ولعل أول هدية تخطر على باله هي باقة الزهور التي ما زالت تتربع على عرش الهدايا في عيد الحب أو Valentine.
باقات زهور
وتختلف أذواق العشاق في اختيار ألوان الزهور ولكن يحرص الكثير على اقتناء الورد الأحمر في عيد الحب أو Valentine. وهذا ما أكد عليه بائع الزهور خالد عبد الحي، الذى يبيع الزهور منذ 25 عاما،، وأوضح
أن "الورد من الهدايا البسيطة ورغم ذلك يحمل الكثير من المعاني الرومانسية المختلفة".
باقات
وأكد "عم خالد" أنه على الرغم من مرور السنوات إلا أنه ما زال الكثير من الناس وإن لم يكن جميعهم يحرصون على تقديم الهدايا التي هى عبارة عن باقات زهور لأحبابهم في عيد الحب أو Valentine، فيأتي له الحبيب يشترى الورد لحبيبته .
باقة زهور بالمحل
الزهور تتربع على عرش هدايا عيد الحب
واختلفت باقة الورد الأن حيث أصبحت تحتوى على دبدوب وبعض قطع الشوكولاتة، وتختلف أسعار الزهور لذلك فهى متاحة للجميع فتتراوح أسعارها بين 40 جنيها وتصل حتى الألف جنيه حيث يمكن شراء وردة واحدة او باقة من الورود المختلفة.
زهور
وأوضح "عبدالحي" أنه في هذه الفترة يكون الزهور غالية الثمن وإن أفضل وقت للزهور هي الفترة من 15أبريل وحتى آخر شهر ديسمبر، أما بعد ذلك في شهر يناير يتم قص الأشجار والزهور حتى لا تشيخ الشجرة ويتم تجديدها والاهتمام بالزهور حتى يصل لأفضل حالاته في شهر أبريل من جديد.
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