عيد الحب 2024.. قصص حب تحدت الصواريخ والحرب فى فلسطين

(MENAFN
- Youm7)
"الحب لا يعرف المستحيل"، قد يرى البعض هذه الجملة مبالغ فيها، ولكن في بعض الأوقات يتأكدون بأنها حقيقة، فمن يجد حبه الحقيقي يستطيع تجاوز كل الصعوبات والتحديات حتى وإن كانت حروبا، فمثلا فى فلسطين وأوكرانيا قصص حب لم توقفها الحروب والتي نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة عيد الحب أو Valentine .
زفاف داخل مدارس وخيم النزوح:
في وسط الألم ولد الفرح، فوفقًا لتقرير وكالة "رويترز"،
احتفل محمد الغندور الشاب الفلسطيني بزفافه على شهد وسط بعض الأقارب والأصدقاء في خيم النزوح، بعدما كانوا يتمنون إقامة حفل زفاف كبير ولكن منعتهم الحرب القائمة في فلسطين ولكن لم تمنعهم من إتمام حبهم بعقد الزواج بينهم.
زفاف أفنان ومصطفى
زفاف محمد الغندور وشهد
و تزوج مصطفى صاحب الـ 26 عامًا وأفنان في مدرسة مليئة بالنازحين في رفح الفلسطينية، ولم تمنعهم أهوال الحرب من عقد القران وهم محاطين بالأطفال والأقارب ووسط الزغاريد والتهاني .
زفاف محمد الغندور وشهد
وقد صرح عم العريس أيمن شملخ في تصريحه لوكالة فرانس برس: " استقررنا في المدارس والخيام. دُمر المنزل الذي كان من المفترض أن يسكنه العروسان، ورغم استمرار الحرب وجدنا أن من الأفضل لهما أن يتزوجا" .
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