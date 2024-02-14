عيد الحب 2024.. قصص حب تحدت الصواريخ والحرب فى فلسطين



"الحب لا يعرف المستحيل"، قد يرى البعض هذه الجملة مبالغ فيها، ولكن في بعض الأوقات يتأكدون بأنها حقيقة، فمن يجد حبه الحقيقي يستطيع تجاوز كل الصعوبات والتحديات حتى وإن كانت حروبا، فمثلا فى فلسطين وأوكرانيا قصص حب لم توقفها الحروب والتي نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة عيد الحب أو Valentine .





زفاف داخل مدارس وخيم النزوح:

في وسط الألم ولد الفرح، فوفقًا لتقرير وكالة "رويترز"،

احتفل محمد الغندور الشاب الفلسطيني بزفافه على شهد وسط بعض الأقارب والأصدقاء في خيم النزوح، بعدما كانوا يتمنون إقامة حفل زفاف كبير ولكن منعتهم الحرب القائمة في فلسطين ولكن لم تمنعهم من إتمام حبهم بعقد الزواج بينهم.

زفاف أفنان ومصطفىزفاف محمد الغندور وشهد





و تزوج مصطفى صاحب الـ 26 عامًا وأفنان في مدرسة مليئة بالنازحين في رفح الفلسطينية، ولم تمنعهم أهوال الحرب من عقد القران وهم محاطين بالأطفال والأقارب ووسط الزغاريد والتهاني .

زفاف محمد الغندور وشهد





وقد صرح عم العريس أيمن شملخ في تصريحه لوكالة فرانس برس: " استقررنا في المدارس والخيام. دُمر المنزل الذي كان من المفترض أن يسكنه العروسان، ورغم استمرار الحرب وجدنا أن من الأفضل لهما أن يتزوجا" .



