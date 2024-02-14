عيد الحب.. نصائح لتقوية علاقتك بشريك حياتك فى Valentine

(MENAFN
- Youm7)
في البداية لا نعلم إلى أي مدى ستصل قوة علاقتنا وسعادتنا مع شريك حياتنا، كما أن من المستحيل التنبؤ بذلك في المراحل المبكرة من الزواج، ولكن هناك نصائح يجب اتباعها لتقوية العلاقة مع شريك حياتك، وبمناسبة عيد الحب أو Valentine نستعرضها فى هذا التقرير،
وفقاً لموقع "brightside".
التصرف في المواقف العصيبة
أحياناً نمر بمواقف في علاقتنا قد يكون موقفا صغيرا جداً وغير مهم أو كبيرا جداً، أياً كان الموقف لابد من أن تستمري أنتِ وشريك حياتك مع بعضكما البعض، يجب أن تتجنبا التصرفات المتهورة، فإذا كنتِ أنتِ متهورة يجب أن يكون شريك حياتك هادئا ومتوازنا لكي يساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة.
طرق التفكير
كل طرف في العلاقة لديه رأيه وتفضيلاته ووجهات نظره الخاصة، فقد تكون وجهات النظر تلك متشابهة أو مختلفة، لذلك يجب أن تتفهمي أن أفكار ومشاعر شريكك ليست متطابقة مع أفكارك ومشاعرك، لا تتخذي أبداً قرارات بالنيابة عنكما، ولا تتظاهري بأنكِ تستطيعين قراءة أفكار شريكك بسهولة، فطرح الأسئلة والحصول على الإجابات هو المفتاح لعلاقة صحية ومتناغمة.
الطلبات
لا يمكن لشريك حياتك أن يقرأ أفكارك، لذلك إذا كنتِ تريدين شيئاً منه أخبريه بذلك بدلاً من انتظاره، لتخمين ما تريديه، يمكنك مشاركة مشاعرك ومخاوفك معه أيضاً.
المساحة الشخصية
يجب أن تكون هناك مساحة شخصية لكل منكما بعيداً عن بعضكما البعض حتى لا تصبح علاقتكما مجرد روتين، وفى عيد الحب أو Valentine ينبغي عليكما تشجيع بعضكما البعض على تطوير هواياتكما على سبيل المثال. قومي بصنع ذكريات سعيدة مع شريك حياتك فى عيد الحب أيضاً لأن الذكريات السعيدة تساعد في الحفاظ على قوة العلاقة.
خطط الحياة
لا ينبغي أن تكون أهدافك ورغباتك وتطلعاتك في الحياة متطابقة، ومع ذلك سيكون من الرائع تعريف شريكك وفهمه للنجاح مشابهاً لفهمك إلى حد ما، لابد أن توضحي لشريك حياتك أولوياتك من البداية، ويمكن استغلال Valentine أو عيد الحب فى ذلك.
العلاقات مع الأصدقاء
الأصدقاء جزء مهم من حياة أي شخص ورفضهم يعني فقدان شيء حيوي، ولهذا السبب فإن الشريك المحب سيعامل أصدقاءك دائماً باحترام، حتى لو كان لا يحبهم، يعد هذا النوع من السلوك مؤشرًا على النضج والاهتمام بالآخر.
العلاقات مع الأقارب
علاقتنا بالأقارب تكون أهم من علاقتنا مع الأصدقاء، فالعلاقة الجيدة مع عائلة شريك حياتك هي المفتاح لعلاقة جيدة بينكما، لا تقومي بالمشاجرة مع عائلة شريك حياتك باستمرار لأن ذلك سيؤدي إلى الخلاف بينك وبين شريكك.
الصراعات الصحية
الصراعات الصحبة تعتبر جزء من العلاقة الصحية، لذلك يجب عليكِ فهم الاستراتيجيات التي تساعد في حل النزاعات وناقشيها مع شريك حياتك، خاصة فى عيد الحب.
الاحتفال بالنجاحات
في العلاقات الناجحة يشعر الطرفان بالسعادة لنجاح بعضهما البعض ويلهمون بعضهم البعض لتحقيق أهداف جديدة.
التنازلات
يجب على الطرفين ان يقدم بعض التنازلات للآخر، فإذا لم تتنازلي لمن تحبيه في أشياء صغيرة (والعكس صحيح)، فسوف تواجهكما العديد من الصراعات غير الصحية وقد تكون النتيجة الانفصال.
زوجين
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