عيد الحب.. نصائح لتقوية علاقتك بشريك حياتك فى Valentine

في البداية لا نعلم إلى أي مدى ستصل قوة علاقتنا وسعادتنا مع شريك حياتنا، كما أن من المستحيل التنبؤ بذلك في المراحل المبكرة من الزواج، ولكن هناك نصائح يجب اتباعها لتقوية العلاقة مع شريك حياتك، وبمناسبة عيد الحب أو Valentine نستعرضها فى هذا التقرير،

وفقاً لموقع "brightside".

التصرف في المواقف العصيبة

أحياناً نمر بمواقف في علاقتنا قد يكون موقفا صغيرا جداً وغير مهم أو كبيرا جداً، أياً كان الموقف لابد من أن تستمري أنتِ وشريك حياتك مع بعضكما البعض، يجب أن تتجنبا التصرفات المتهورة، فإذا كنتِ أنتِ متهورة يجب أن يكون شريك حياتك هادئا ومتوازنا لكي يساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة.

طرق التفكير

كل طرف في العلاقة لديه رأيه وتفضيلاته ووجهات نظره الخاصة، فقد تكون وجهات النظر تلك متشابهة أو مختلفة، لذلك يجب أن تتفهمي أن أفكار ومشاعر شريكك ليست متطابقة مع أفكارك ومشاعرك، لا تتخذي أبداً قرارات بالنيابة عنكما، ولا تتظاهري بأنكِ تستطيعين قراءة أفكار شريكك بسهولة، فطرح الأسئلة والحصول على الإجابات هو المفتاح لعلاقة صحية ومتناغمة.

الطلبات

لا يمكن لشريك حياتك أن يقرأ أفكارك، لذلك إذا كنتِ تريدين شيئاً منه أخبريه بذلك بدلاً من انتظاره، لتخمين ما تريديه، يمكنك مشاركة مشاعرك ومخاوفك معه أيضاً.

المساحة الشخصية

يجب أن تكون هناك مساحة شخصية لكل منكما بعيداً عن بعضكما البعض حتى لا تصبح علاقتكما مجرد روتين، وفى عيد الحب أو Valentine ينبغي عليكما تشجيع بعضكما البعض على تطوير هواياتكما على سبيل المثال. قومي بصنع ذكريات سعيدة مع شريك حياتك فى عيد الحب أيضاً لأن الذكريات السعيدة تساعد في الحفاظ على قوة العلاقة.

خطط الحياة

لا ينبغي أن تكون أهدافك ورغباتك وتطلعاتك في الحياة متطابقة، ومع ذلك سيكون من الرائع تعريف شريكك وفهمه للنجاح مشابهاً لفهمك إلى حد ما، لابد أن توضحي لشريك حياتك أولوياتك من البداية، ويمكن استغلال Valentine أو عيد الحب فى ذلك.

العلاقات مع الأصدقاء

الأصدقاء جزء مهم من حياة أي شخص ورفضهم يعني فقدان شيء حيوي، ولهذا السبب فإن الشريك المحب سيعامل أصدقاءك دائماً باحترام، حتى لو كان لا يحبهم، يعد هذا النوع من السلوك مؤشرًا على النضج والاهتمام بالآخر.

العلاقات مع الأقارب

علاقتنا بالأقارب تكون أهم من علاقتنا مع الأصدقاء، فالعلاقة الجيدة مع عائلة شريك حياتك هي المفتاح لعلاقة جيدة بينكما، لا تقومي بالمشاجرة مع عائلة شريك حياتك باستمرار لأن ذلك سيؤدي إلى الخلاف بينك وبين شريكك.

الصراعات الصحية

الصراعات الصحبة تعتبر جزء من العلاقة الصحية، لذلك يجب عليكِ فهم الاستراتيجيات التي تساعد في حل النزاعات وناقشيها مع شريك حياتك، خاصة فى عيد الحب.

الاحتفال بالنجاحات

في العلاقات الناجحة يشعر الطرفان بالسعادة لنجاح بعضهما البعض ويلهمون بعضهم البعض لتحقيق أهداف جديدة.

التنازلات

يجب على الطرفين ان يقدم بعض التنازلات للآخر، فإذا لم تتنازلي لمن تحبيه في أشياء صغيرة (والعكس صحيح)، فسوف تواجهكما العديد من الصراعات غير الصحية وقد تكون النتيجة الانفصال.

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