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نقابية مختار إبراهيم:القيادة السياسية تنحاز لحقوق العاملين

2/14/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Youm7) أكد أحمد سعيد ، رئيس اللجنة النقابية لشركة مختار ابراهيم المقاولات المصرية ،علي أهمية تفعيل حزمة الحوافز والقرارات الصادرة بشأن الأجور في جميع شركات قطاع الأعمال العام بلا استثناء لشركة دون أخري .



أشار " إننا جميعنا نرى ونلمس حرص وانحياز القيادة السياسية تجاه العمال ،ومنحهم حزمة مساعدات كنوع من الحماية الاجتماعية فى ظل ظروف معيشية وموجة غلاء لاتفرق بين العاملين ايا كان انتمائهم وقوانينهم".



أضاف أحمد سعيد " ونحن فى قطاع الاعمال نطالب
بتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ،كما اقرها دون تفرقة فمرتباتنا
أقل بكثير مما يحصل عليه المخاطبين وغير المخاطبين ،ونحن كعاملين لسنا سبب لما وصلت اليه شركات قطاع الاعمال

،ولسنا المعنين بتعيين القيادات ورسم السياسات


ولكننا نقوم بواجبنا على اكمل وجه ، ولذلك نطالب بتوفير الحماية الاجتماعية ، كما اقرتها القيادة السياسية ؛لضمان الحياة
الكريمة، وتقيم ظروفنا
وما نحصل عليه من ارض الواقع دون الاحتكام لمواد الربحية
فى قانون قطاع الاعمال ".



وأشار الي أهمية تطبيق الحد الادنى للأجور حسب الدرجات الوظيفيه
لحفظ
ميزان العدل الوظيفى ، وحتى لا يشعر العمال بالتفرقة.


















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