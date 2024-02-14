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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-2-2024

2/14/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024.



إيقاف تداول 7 أسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: القلعة للاستثمارات المالية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وارابيا انفستمنتس هولدنج، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وأم بي للهندسة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة.



البورصة تربح 17 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 164.2 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 7.08%، واستحوذت المؤسسات على 15.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.72%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 184.7 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 20.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 214.6 مليون جنيه، 63.9 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 28874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12294 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10018 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6588 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1474 نقطة.



وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:
- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.621 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.64%.



- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.97%.



- حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية-1 بسعر إغلاق 0.093 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.81%.



- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.441 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.93%.



- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 7.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.85%.



وضمت الأسهم المتراجعة:
- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.87%.



- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.342 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.04%.



- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 53.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.50%.



- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة إغلاق 25.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.



- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 52.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%.












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