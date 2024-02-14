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صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها الطاقة والخدمات المالية

2/14/2024 2:33:41 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3%، 3.2%، على التوالي، أعقبهما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، يليه قطاعا مواد البناء، والبنوك بنسبة 1.6%، وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%.



وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، ونما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن، والسياحة والترفيه بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9%، 0.8%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 164.2 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 7.08%، واستحوذت المؤسسات على 15.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.72%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 184.7 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 20.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 214.6 مليون جنيه، 63.9 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 28874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12294 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10018 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6588 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1474 نقطة.












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