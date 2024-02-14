رواية مقامرة على شرف الليدي ميتسي بالقائمة القصيرة للبوكر.. ما أحداثها؟

MENAFN - Youm7) وصلت رواية مقامرة على شرف الليدي ميتس إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة باسم جائزة البوكر العربية.

وتدور رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" حول عالم الرهانات وسباقات الخيول، في عشرينيات القرن الماضي، من خلال 4 شخصيات رئيسية، يجمعهم رهان واحد رغم اختلاف غاياتهم ومرجعياتهم الثقافية، وترصد الرواية صراعاتٍ طبقية وأحلام صعبة المنال لأبطالها، وسط تشويق وحبكة قوية لمعرفة مصير أبطال العمل.

الشخصيات الأربعة التي يتألف منها النسيج الروائى تجمع ولدًا بدويًا، وسيدةً إنجليزية، وضابطًا متقاعدًا مع سمسارٍ للخيول في مكانٍ واحد ففي ليلةٍ استثنائية يجد الصبي الفقير“فوزان” نفسه مُجبرًا على خوض سباقٍ للخيول، بأكبر مضمارِ خيولٍ في مصر، حيث يتجمع الملوك والباشَوات من أجل تحقيق أماني ثلاثة غرباء.

بين الحب والرغبة ووخز الضمير، ثم الخوف من السقوط في الهاوية.. تتشابك أربعة أقدار تجمعها كلمةُ“الأمل”ورسمٍ درامي عميق الحِس تكتمل الصورة الحقيقية لصراعاتٍ طبقية وأحلام صعبة لكنها مشروعة، وفي مشهدٍ طويل لحكاية تبدو قصيرة يحدث التعلق الأعمى بالأمل داخل كل شخصية، حتى يُضفي الكاتب على الحكاية طابعًا مميزًا يجعلك تعيش مع أبطال الحكاية لحظةٍ بلحظة في ترقُّب وشغف انتظارًا لما قد يحدث لأصحاب الحكاية الأربعة في نهاية المطاف.

العمل يغوص في أعماق تاريخ مصر مطلع القرن العشرين وسط مشهد تبرز في الصدارة منها امرأة إنجليزية هي الليدى ميتسى وهو تكوين وإن كان معتادا في هذه النوعية من الروايات إلا أنه يثير الفضول طوال الوقت نحو معرفة قصة هذه المرأة وما الذى أتى بها إلى هنا وما الذى جعل كل تلك الخيوط تتشابك في رواية تلعب على الإثارة والتشويق باعتبارهما محور الجذب الرئيس فضلا عن بنائها الدرامي.