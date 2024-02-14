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هيئة الكتاب تستعد لمعرض الإسكندرية خلال الفترة المقبلة وفيصل للكتاب برمضان

2/14/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد الهيئة العامة المصرية للكتاب، لإقامة العديد من المعارض المحلية، إذ تقوم الهيئة بالاستعداد لإقامة معرض الإسكندرية للكتاب الذى يقام في أرض الكوتة خلال الفترة المقبلة، كما تستعد لإقامة معرض فيصل للكتاب الذى يقام فى منتصف شهر رمضان المقبل.

ويشار إلى أن الدورة الماضية من معرض فيصل للكتاب، شارك بها 30 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وشهد المعرض تقديم تخفيضات على الكتب المعروضة فيه، وخاصة في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي بلغ وصل التخفيض فيها إلى 40%، فضلا عن الكتب التي عرضت في مبادرة الثقافة والفن للجميع، والتي كانت تبدأ اسعار الكتب فيها من جنيها واحدا حتى عشرون جنيها.

وشهد المعرض تقديم العديد من الورش الفنية للأطفال، من رواد المعرض، والتي شاركت فيها كل من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي لثقافة الطفل، وقدمت فرقة السيرك القومي التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، مجموعة من العروض المختلفة، كما قدمت فرقت الشمس لذوي القدرات الخاصة عدد من القصائد والأناشيد الدينية، وسط حضور عدد كبير من زوار المعرض.







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