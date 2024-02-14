هيئة الكتاب تستعد لمعرض الإسكندرية خلال الفترة المقبلة وفيصل للكتاب برمضان

(MENAFN
- Youm7) تستعد الهيئة العامة المصرية للكتاب، لإقامة العديد من المعارض المحلية، إذ تقوم الهيئة بالاستعداد لإقامة معرض الإسكندرية للكتاب الذى يقام في أرض الكوتة خلال الفترة المقبلة، كما تستعد لإقامة معرض فيصل للكتاب الذى يقام فى منتصف شهر رمضان المقبل.
ويشار إلى أن الدورة الماضية من معرض فيصل للكتاب، شارك بها 30 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وشهد المعرض تقديم تخفيضات على الكتب المعروضة فيه، وخاصة في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي بلغ وصل التخفيض فيها إلى 40%، فضلا عن الكتب التي عرضت في مبادرة الثقافة والفن للجميع، والتي كانت تبدأ اسعار الكتب فيها من جنيها واحدا حتى عشرون جنيها.
وشهد المعرض تقديم العديد من الورش الفنية للأطفال، من رواد المعرض، والتي شاركت فيها كل من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي لثقافة الطفل، وقدمت فرقة السيرك القومي التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، مجموعة من العروض المختلفة، كما قدمت فرقت الشمس لذوي القدرات الخاصة عدد من القصائد والأناشيد الدينية، وسط حضور عدد كبير من زوار المعرض.
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