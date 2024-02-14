لماذا يهدد الفنان الروسى أندريه مولودكين بتدمير لوحات بقيمة 45 مليون دولار؟

MENAFN - Youm7) جذب الفنان الروسى أندريه مولودكين اهتمام وسائل الإعلام العالمية بعد أن تعهد بتدمير بعض من أغلى الأعمال الفنية في العالم إذا مات جوليان أسانج في السجن.

لكن أندريه مولودكين، الفنان الروسي المنشق، قال إنه لا يعتقد أن أعمال بيكاسو ورامبرانت وأندي وارهول وآخرين، والتي سيحتفظ بها في خزنة تحتوي على مادة قابلة للتآكل سيتم تدميرها بالفعل.

وقال مولودكين لصحيفة الجارديان البريطانية: "أنا لا أحاول تدمير الفن، ولا أعتقد أنني سأضطر إلى ذلك"، مضيفاً أن المشروع، المسمى Dead Man's Switch، كان في حد ذاته عملاً فنياً تعاونياً مثل أي منحوتة أو صورة شخصية".

“إنه ليس نشاطًا، أعتقد أن أسانج سيكون حرا، وجميع هواة الجمع والفنانين الذين تبرعوا بأعمالهم فعلوا ذلك لأنهم يعتقدون أنه لن يموت في السجن".

وأضاف الفنان أنه بدلاً من ذلك يحاول إثارة نقاش حول السبب في أن "تدمير حياة الناس لا يعني شيئًا، لكن تدمير الفن يعد من المحرمات الكبيرة في العالم".

وقال مولودكين إنه جمع 16 عملاً فنياً، يقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 45 مليون دولار وسيتم حفظ الأعمال في خزنة سويسرية تزن 29 طنًا وطولها 13 قدمًا و9 أقدام في استوديو مولودكين في جنوب فرنسا ولن تتم إعادتها إلى أصحابها إلا إذا تم إطلاق سراح أسانج كرجل حر.

ولن يتم الإفراج عن الأعمال الفنية من الخزنة الموجودة في استوديو مولودكين إلا إذا تم إطلاق سراح جوليان أسانج من السجن.

وقال الفنان: "عندما يكون لدينا الكثير من العنف والحرب، كما هو الحال في أوكرانيا وغزة وفي كل مكان، نحتاج إلى حرية التعبير وحرية التعبير حتى يفهم الناس ما يحدث".

وتابع: "أحد الأمثلة الأكثر أهمية هو جوليان أسانج. إنه في السجن فقط بسبب المواد التي نشرها لقد غير تاريخ الصحافة والإعلام. لقد غير العالم. بالنسبة لي شخصياً، كان عالماً قبله وعالماً بعده".

وقال الفنان البالغ من العمر 57 عاماً إنه يعتقد أنه كلما طال أمد بقاء أسانج، المحتجز في سجن بيلمارش ويواجه خطر التسليم إلى الولايات المتحدة، في السجن "وكلما زاد قمعه، قلت حرية التعبير أو حرية التعبير التي نتمتع بها في العالم ومن دون هذه الحريات، لا يوجد مستقبل للفنان".

وأوضح أن العمل الفني سيتم وضعه في صناديق من الخشب الرقائقي إلى جانب "مفتاح الرجل الميت" - وهو عبارة عن مضخة هوائية تربط بين برميلين، أحدهما يحتوي على مسحوق حمضي والآخر مع مسرع يمكن أن يسبب تفاعل كيميائي قوي بما يكفي لتحويل محتويات الخزنة إلى الحطام في غضون ساعتين.

وسيبدأ كل يوم عدًا تنازليًا مدته 24 ساعة، ولا يتم إعادة ضبطه إلا عندما يؤكد شخص مقرب من أسانج صحته.

وقال مولودكين، الذي يعمل باستخدام مواد تشمل الدم البشري والنفط الخام والفولاذ وأقلام الحبر، إنه أمضى نصف عام يحاول إقناع هواة الجمع والفنانين بالتبرع بأعمالهم للمشروع الجديد مضيفا: "قلت لهم إنه عمل فني جماعي، ونحن جميعا نشارك فيه".

وتم تضمين أعمال لفنانين مثل جاسبر جونز، وجانيس كونيليس، وروبرت روشنبرج، وجيك تشابمان، وأندريس سيرانو، وسانتياغو سييرا، وسارة لوكاس، ومولودكين نفسه.