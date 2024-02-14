انطلاق المؤتمر الدولى للتراث غير المادى بمركز الآثار الإيطالى

MENAFN - Youm7) افتتح الدكتور ديفيد سكالمانىمدير المعهد الثقافى الإيطالى ومدير مركز الآثار الإيطالى بالقاهرة أعمال المؤتمر الدولى الثانى عن التراث غير المادى والذى يعقد بمقر مركز الآثار الإيطاليبالقاهرة بالتعاون بين المعهد الثقافى الإيطالى ومؤسسة مصر المستقبل وكلية الطفولة بجامعة الزقازيق والأكاديمية الرومانية للفنون بروما فى الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى بحضور الدكتورة سهير قنديل رئيس مؤسسة مصر المستقبل والدكتور بدوى إسماعيل العميد السابق بكلية الآثار بالأقصر ومؤسس مؤسسة مصر المستقبل والدكتور محمود الشنديدى مدير عام مركز التراث الثقافى والعالمى وأمين عام المؤتمر.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى لمركز التراث الثقافى والعالمى بأن المؤتمر يحظى بمشاركة باحثين من مصر وإيطاليا والسودان وليبيا والجزائر وتونس وفلسطين، يقدمون 70 ورقة بحثية تغطى محاور المؤتمر المختلفة

بالإضافة إلى ورشة عمل دولية للتدريب على عمليات توثيق التراث غير المادى وطرق دعم الصناعات التقليدية وتشجيع المجتمع على المشاركة فى هذه العمليات ودعم مبادرات تعليم التراث وتسويق التراث غير المادى كأحد عناصر الجذب السياحى.

كما يتضمن المؤتمر دراسات لكبار المتخصصين فى التراث اللامادى ومنهم الدكتور مصطفى جاد خبير التراث غير المادى باليونسكو والعميد السابق للمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون ورئيس اللجنة العلمية العليا للمؤتمر.

كما شارك فى المؤتمر الدكتور أبو الفضل بدران الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة ونائب رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور شحتة حسنى عميد كلية التربية للطفولة بجامعة الزقازيق مقرر عام المؤتمر والدكتور جيراردو لاروسو رئيس الأكاديمية الرومانية للفنون بروما

والدكتورة مرفت عبد الناصر مدير مركز هرموبوليس للتراث بالمنيا والدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذى لمتحف الحضارة.

وأشار الدكتور ديفيد سكالماني فى كلمته الافتتاحية إلى أن التراث غير المادى غاية فى الأهمية من أجل التواصل الحضارى بين الأمم والشعوب وأنه لا يقل أهمية عن التراث المادى وأن الجهود المبذولة لدعم كل مكونات التراث غير المادى من حرف وفنون تقليدية وتراث شفهى وموسيقى و كافة مكونات التراث غير المادى هو أمر مهم لحماية هذا النوع من التراث من الاندثار و للمحافظة على خصوصية وهوية الشعوب فى مواجهة العولمة.

كما أكد مدير المعهد الثقافى الإيطالى على أن جهود المعهد للتعاون مع الهيئات والجامعات والمؤسسات المتخصصة فى التراث بمصر وغيرها من الدول يشكّل حجر الزاوية فى رؤيته لدعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى بين مصر وإيطاليا.

وقد حرص المعهد فى رؤيته على تبنى الأفكار والمقترحات التى تساهم فى خلق شبكات للتعاون ومساعدة الباحثين والدارسين والاستفادة من الأفكار و البرامج التى لاقت نجاحًا فى ايطاليا للاستفادة منها فى تطوير أفكار تناسب التراث الثقافى فى مصر.

وأضاف الدكتور ريحان بأن كلمة الدكتور محمود الشنديدى أمين عام المؤتمر تضمنت أهداف المؤتمر التى تتمثل فى تقديم رؤى وتصورات علمية وفنية تساهم فى عمليات توثيق وحماية وعرض عناصر التراث غير المادى والعمل على حماية عناصر التراث غير المادى ومنها الحرف والفنون والصناعات التقليدية من الاندثار والعمل على الاستفادة من مكونات التراث غير المادى فى عمليات التنمية الاقتصادية

دعم عمليات الاستدامة وإتاحة الفرص للشباب و الباحثين للمشاركة فى رفع الوعى المجتمعى بأهمية التراث غير المادى كأحد العناصر التى تشكل هوية الأمم.

وكذلك يهدف المؤتمر إلى دعم الخصوصية الثقافية والحفاظ على ذاكرة الأمم والشعوب فى مواجهة عمليات العولمة وتهميش المكونات الثقافية للشعوب صاحبة الحضارة فى الشرق والترويج لنموذج مادى يؤسس لسيطرة نموذج ثقافى واحد على ثقافات وحضارات متنوعة.





وأكد الدكتور مصطفى جاد خبير التراث غير المادى

باليونسكو على أهمية المشاركة فى وضع عدد من عناصر التراث غير المادى فى الدول العربية على قائمة اليونسكو للتراث غير المادى من خلال تسجيلها و تقديم البرامج اللازمة لحماية الصناعات التقليدية والحرف والفنون و دعم عناصر الاقتصاد الثقافى كأحد الحلول لخلق فرص العمل وتشجيع المشاركة المجتمعية فى هذه المشروعات ومن خلال شبكات العمل التى تخدم التراث دون فصل أو تهميش.



بينما نوه الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للثقافة الدكتور أبو الفضل بدران

فى كلمته على أهمية التراث غير المادى بمختلف عناصره و منها الحكايات و القصص والسير الشعبية فى تكوين وجدان الشعوب والأمم وإلى أهمية العمل على حماية مكونات التراث غير المادى من الاندثار من خلال إنشاء برامج جامعية تهتم بالبحث فى شتى عناصر التراث و توثيقه وتعليمه وأن التعاون بين الدول صاحبة التاريخ الثقافى والحضارى مثل مصر وإيطاليا هو أمر مهم لدعم التواصل الحضارى بين الأمم والشعوب.

وأشارالدكتور بدوى إسماعيل مؤسس مؤسسة مصر المستقبل

إلى أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض فنى بمقر المعهد الثقافى الإيطالى لرموز الحركة التشكيلية فى مصر يعرض به أعمال مجموعة من الفنانين التشكيلين الذين يستلهمون عناصر التراث غير المادى والتراث المادى فى التعبير الفنى وقد افتتح المعرض مدير المعهد الثقافى الإيطالى الدكتور

ديفيد سكالماني ورئيس جامعة حلوان الدكتور سيد قنديل والدكتور شحتة حسنى عميد كلية التربية للطفولة بجامعة الزقازيق، وعدد من الفنانين التشكيلين، ويستمر المعرض للجمهور لمدة عشرة أيام حيث استمع الحضور لشرح الأعمال الفنية التى شارك بها رواد من الحركة التشكيلية المصرية.

سوف تختتم أعمال المؤتمر

بورشة دولية بمشاركة الباحثين والحضور من دول العالم المختلفة ونشر الأبحاث العلمية فى المجلات العلمية المحكمة

كما سترفع التوصيات إلى كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالتراث فى العالم و منها اليونسكو و وزارات التراث والآثار ومؤسسات المجتمع المدنى لدراستها و الاستفادة منها فى برامج حماية و تسويق و دعم التراث غير المادى.