أجمل ما قاله الشاعران محمود درويش ونزار قبانى بمناسبة عيد الحب

(MENAFN
- Youm7) بمناسبة عيد الحب، يبحث العشاق أن أجمل الكلمات التي يهدونها لبعضهما البعض للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيهم ولذا سوف نقدم لكم أجمل ما قدمه الشاعران محمود دوريش ونزار القبانى عن الحب.
يقول محمود درويش عن الحب : "ليس الحب فكرة إنه عاطفة تسخن وتبرد وتأتي وتذهب. عاطفة تتجسد في شكل وقوام، وله خمس حواس وأكثر، يطلع علينا أحياناً في شكل ملاك ذي أجنحة خفيفة قادرة على اقتلاعنا من الأرض. ويجتاحنا أحيانا في شكل ثور يطرحنا أرضاً وينصرف، ويهب أحيانا أخرى في شكل عاصفة نتعرف إليها من آثارها المدمرة... وينزل علينا أحياناً في شكل ندى ليلي حين تحلب يد سحرية غيمة شاردة، للحب تاريخ أنتهاء كما للعمر وكما للمعلبات والأدوية، لكني أفضل سقوط الحب بسكتة قلبية في أوج الشبق والشغف كما يسقط حصان من جبل إلى هاوية".
كما قال محمود درويش أيضا: " حين ينتهي الحب، أدرك أنه لم يكن حباً، الحب لا بدّ أن يعاش، لا أن يتذكر".
أما الشاعر نزار القبانى قال الأتى: " سأقول
لك أحبك حين ينتهى كل لغات العشق القديمة فلا يبقى للعشاق شئئ يقولونه أو يفعلونه .. عندئذ ستبدأ مهمتى في تغيير حجارة هذا العالم وفى تغيير هندسته شجرة بعد شجرة بعد شجرة وكوكبا بعد كوكب وقصيدة بعد قصيدة.
كما قال نزار قبانى، "عندما تبحث عن عذر لمن لا عذر له، تأكد بأنك بأعلى قمة الحب".
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