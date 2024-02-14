أجمل ما قاله الشاعران محمود درويش ونزار قبانى بمناسبة عيد الحب

MENAFN - Youm7) بمناسبة عيد الحب، يبحث العشاق أن أجمل الكلمات التي يهدونها لبعضهما البعض للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيهم ولذا سوف نقدم لكم أجمل ما قدمه الشاعران محمود دوريش ونزار القبانى عن الحب.

يقول محمود درويش عن الحب : "ليس الحب فكرة إنه عاطفة تسخن وتبرد وتأتي وتذهب. عاطفة تتجسد في شكل وقوام، وله خمس حواس وأكثر، يطلع علينا أحياناً في شكل ملاك ذي أجنحة خفيفة قادرة على اقتلاعنا من الأرض. ويجتاحنا أحيانا في شكل ثور يطرحنا أرضاً وينصرف، ويهب أحيانا أخرى في شكل عاصفة نتعرف إليها من آثارها المدمرة... وينزل علينا أحياناً في شكل ندى ليلي حين تحلب يد سحرية غيمة شاردة، للحب تاريخ أنتهاء كما للعمر وكما للمعلبات والأدوية، لكني أفضل سقوط الحب بسكتة قلبية في أوج الشبق والشغف كما يسقط حصان من جبل إلى هاوية".







كما قال محمود درويش أيضا: " حين ينتهي الحب، أدرك أنه لم يكن حباً، الحب لا بدّ أن يعاش، لا أن يتذكر".

أما الشاعر نزار القبانى قال الأتى: " سأقول

لك أحبك حين ينتهى كل لغات العشق القديمة فلا يبقى للعشاق شئئ يقولونه أو يفعلونه .. عندئذ ستبدأ مهمتى في تغيير حجارة هذا العالم وفى تغيير هندسته شجرة بعد شجرة بعد شجرة وكوكبا بعد كوكب وقصيدة بعد قصيدة.



كما قال نزار قبانى، "عندما تبحث عن عذر لمن لا عذر له، تأكد بأنك بأعلى قمة الحب".





