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جوجل تنضم إلى مهمة رسم خريطة لانبعاثات غاز الميثان العالمية من الفضاء

2/14/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جوجل عن شراكة مع صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) غير الربحي اليوم لرسم خريطة لتلوث غاز الميثان والبنية التحتية للنفط والغاز من الفضاء، وتأمل شركتا Google وEDF أن تتمكنا من تحديد المكان الذي تتسرب منه الكثير من انبعاثات غاز الميثان، وهو ما قد يساعد في سد تلك التسريبات.



وفي الشهر المقبل، تخطط شركة EDF لإطلاق قمرها الصناعي MethaneSAT، وهو قمر صناعي سيتتبع انبعاثات غاز الميثان، وهو غاز دفيئة أكثر قوة من ثاني أكسيد الكربون ، وفقا لتقرير theverge.



وفي الوقت نفسه، تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لرسم خريطة للبنية التحتية للنفط والغاز لإنشاء خريطة عالمية لمصادر التلوث.



يمكن أن يكون لمنع تلوث غاز الميثان تأثير كبير وفوري على تغير المناخ.



وتتغير البنية التحتية بسرعة، ويتطلب تحديث خريطة مثل هذه مدخلات مستمرة. وقال يائيل ماغواير، نائب الرئيس والمدير العام لفريق الاستدامة الجغرافية في Google ، في مكالمة صحفية: "لكن هذا شيء قمنا في خرائطنا وتنظيمنا الجغرافي ببناء الكثير من الخبرة".



ونعتقد أن هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة لشركات الطاقة والباحثين والقطاع العام لتوقع انبعاثات غاز الميثان والتخفيف منها."



في حين أن الكثير من التزامات الحكومات والشركات لمعالجة تغير المناخ تركز على ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، فإن الميثان مسؤول عن حوالي 30% من ظاهرة الاحتباس الحراري التي حدثت حتى الآن. والميثان هو المكون الأساسي لما يسمى بالغاز الطبيعي، ويتسرب بشكل روتيني على طول سلاسل التوريد من الآبار إلى خطوط الأنابيب إلى أجهزة الغاز. تعتبر مدافن النفايات والماشية أيضًا مصادر كبيرة للتلوث بغاز الميثان.



وفي العشرين سنة الأولى بعد دخوله الغلاف الجوي، يكون غاز الميثان أقوى بـ 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في تسخين الكوكب. ولحسن الحظ، فإن عمر الميثان أقصر بكثير من عمر ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يبقى في الغلاف الجوي لمئات السنين أطول. نظرًا لأنه ملوث مناخي قوي ولكنه قصير العمر، فإن منع تلوث الميثان يمكن أن يكون له تأثير كبير وفوري على تغير المناخ.





وقال ستيفن هامبورغ، كبير العلماء في EDF، في مكالمة صحفية مع Google: "يهيمن الميثان على ما يحدث على المدى القريب". "التوقيت مهم حقًا. لأننا إذا فعلنا ذلك بسرعة وبشكل كبير لتقليل انبعاثات غاز الميثان، فيمكننا تقليل معدل الاحترار بشكل كبير خلال العقود القادمة.



وقد أظهرت الأبحاث التي
أجرتها مؤسسة كهرباء فرنسا ومجموعات أخرى أن
العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة، من المرجح أن تقلل إلى حد كبير من كمية غاز الميثان المتسرب من البنية التحتية للنفط والغاز. وكحل لذلك، عملت EDF على MethaneSAT، وهي الآن مبادرة ضخمة تضم الكثير من الداعمين من الأسماء الكبيرة. إنها شراكة مع وكالة الفضاء النيوزيلندية، مما يجعل MethaneSAT أول مهمة فضائية تمولها الحكومة في البلاد . في عام 2020، قدم صندوق Bezos Earth Fund لـ EDF مبلغ 100 مليون دولار لدعم MethaneSAT. ومن المتوقع إطلاق القمر الصناعي على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 الشهر المقبل.



وسوف يقوم القمر الصناعي MethaneSAT، الذي يدور حول الأرض 15 مرة يوميًا، بمسح مستويات غاز الميثان في أكبر مناطق إنتاج النفط والغاز في العالم. ستسمح الخوارزميات التي تدعمها Google Cloud لـ EDF بتتبع كمية غاز الميثان المنبعثة بمرور الوقت. تعمل EDF أيضًا مع العلماء في جامعة هارفارد ومعهد سميثسونيان ومركزهما المشترك للفيزياء الفلكية في هذه المبادرة. عملت EDF أيضًا مع Google في الماضي؛ سمحت الشركة لشركة EDF بتجهيز سيارات Street View الخاصة بها بأجهزة استشعار لرسم خريطة لتسرب غاز الميثان في عام 2013.



والآن، تتدخل جوجل لإنشاء واحدة من أكثر الخرائط تفصيلاً حتى الآن حول تلوث غاز الميثان والبنية التحتية للنفط والغاز. إنها تستخدم بشكل أساسي نفس الأساليب لتحديد الأرصفة وإشارات الشوارع في صور الأقمار الصناعية المستخدمة لتحديث خرائط Google.



كما إنه مجرد تدريب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف منصات الآبار، ورافعات المضخات، وصهاريج التخزين، وغيرها من البنية التحتية للوقود الأحفوري بدلاً من ذلك. ويمكنه الاقتران ببيانات انبعاثات MethaneSAT لرسم صورة عن مصدر كل هذا التلوث وربما منع بعض منه. وتكلف التسريبات وحدها الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز في العالم، حوالي 1% من إنتاجها السنوي من الغاز - 6.5 مليون طن متري من غاز الميثان المتسرب سنوياً.



ومع ذلك ، فإن سد هذه التسريبات لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف المناخ العالمي . إن التحول إلى الطاقة النظيفة هو وحده القادر على وقف تغير المناخ في مساراته. تعهدت شركة جوجل بالتوقف عن بناء أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة التي تساعد شركات الوقود الأحفوري على استخراج المزيد من النفط والغاز في عام 2020، لكن المدافعين عن البيئة استمروا في دفع الشركة إلى إسقاط أي عقود حالية مع شركات الوقود الأحفوري.



ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الإطلاق الدقيقة لـ MethaneSAT بعد. وتقول EDF إنها يجب أن تكون قادرة على البدء في مشاركة بعض بيانات القمر الصناعي في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع الحصول على صورة أكمل بكثير في العام المقبل. يقول هامبورج: "بحلول نهاية عام 2025، ينبغي أن تكون لدينا صورة واضحة للغاية على نطاق عالمي من جميع أحواض النفط والغاز الرئيسية في جميع أنحاء العالم".



كما سيتم إتاحة البيانات للجمهور للباحثين وصانعي السياسات من خلال موقع MethaneSAT الإلكتروني و Google Earth Engine ، منصة البيانات الجغرافية المكانية السحابية الخاصة بالشركة.












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