شات جى بى تى يحصل على ذاكرة رقمية لتذكر محادثاتك السابقة

MENAFN - Youm7) أحد العوائق الكبيرة للتحدث إلى روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي هو أن كل شيء يُعاد ضبطه بمجرد انتهاء المحادثة، ولن يتذكر من أنت أو ما استفسرت عنه مسبقًا.ويتم ذلك حسب التصميم، لأسباب تتعلق بالخصوصية، ولكنه يعيق حقًا تطور التكنولوجيا لتصبح مساعدًا رقميًا حقيقيًا يعرفك جيدًا بما يكفي للمساعدة فعليًا في الأشياء.ويحاول OpenAI إصلاح هذه المشكلة، وأخيرًا يضيف ميزة الذاكرة إلى ChatGPT، سيسمح هذا للروبوت بتذكر التفاصيل الشخصية المهمة من المحادثات السابقة وتطبيق هذا السياق على الاستعلامات الحالية، وفقا لتقرير engadget.وإليك كيف يعمل.





يمكنك في الواقع إخبار ChatGPT أن يتذكر شيئًا محددًا، مثل أن طفلك يعاني من حساسية تجاه الفول السوداني أو كيف تفضل التوقيع على رسائل البريد الإلكتروني، وسيتم تخزين هذه البيانات تلقائيًا حسب الطلب وتطبيقها على المحادثات والمهام المستقبلية.وأبعد من ذلك، فإن النظام سوف يلتقط الأشياء مع مرور الوقت، وسيتم تخزين البيانات بشكل طبيعي أثناء إجراء الاستعلامات، والهدف هو أن يصبح برنامج الدردشة الآلي أكثر ذكاءً، والأهم من ذلك أن يكون متوافقًا مع احتياجاتك المحددة.بالإضافة إلى ذلك، سيكون لكل GPT مخصص ذاكرته الفريدة، ويقدم OpenAI تطبيق Books GPT كمثال، حيث سيتذكر الروبوت الكتب التي قرأتها بالفعل والأنواع التي تفضلها، ومتجر GPT مليء ببرامج الدردشة الفريدة التي ستستفيد تمامًا من ميزة الذاكرة هذه.لا يبدو هذا مختلفًا تمامًا عن الطريقة التي يعمل بها الإنترنت بالفعل، وتقوم التطبيقات بتخزين البيانات الشخصية، كما تفعل مواقع الويب والشبكات الاجتماعية.ويتم بعد ذلك الاستفادة من هذه البيانات لإنشاء ملف تعريف مستخدم فريد، والذي يُستخدم لتطوير خوارزميات مخصصة.ومع ذلك، هناك مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية فيما يتعلق بالطريقة القياسية للقيام بالأشياء التي تنتقل تمامًا إلى ميزة الذاكرة هذهولتحقيق هذه الغاية، تقول OpenAI أن المستخدمين سيكون لديهم السيطرة على ذاكرة ChatGPT وأن النظام قد تم تدريبه على عدم تذكر بعض المواضيع الحساسة تلقائيًا، مثل البيانات الصحية، و تقول الشركة أنه يمكنك ببساطة أن تطلب من الروبوت أن ينسى شيئًا ما وسيفعل ذلك. وتوجد أيضًا علامة تبويب "إدارة الذاكرة" مضمنة في الإعدادات لإجراء تعديلات أكثر دقة، و إذا كانت الفكرة بأكملها تخيفك، فما عليك سوى إيقاف تشغيل الميزة تمامًا.وهذه خدمة تجريبية في الوقت الحالي، وسيتم طرحها لعدد صغير من مستخدمي ChatGPT المجانيين وPlus هذا الأسبوع، و ستشارك الشركة خططًا لإصدار أوسع في المستقبل.