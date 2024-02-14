تغريم Spacex التابعة لإيلون ماسك بعد أن أدى حادث فى مصنعها إلى إصابة عامل

MENAFN - Youm7) واجهت شركةSpaceX، شركة الصواريخ التابعة لإيلون ماسك ، مؤخرًا غرامة قدرها 3600 دولار، من سلطات سلامة العمال الأمريكية هذا الشهر، وكانت الغرامة ناجمة عن حادث خطير في موقعها بولاية واشنطن كاد أن يكلف العامل أحد أطرافه، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن سجلات التفتيش الخاصة بالشركة.

في حين أن SpaceX لم تصدر أي بيان حول الحادث، فقد كشف التقرير أيضًا أن هذه لم تكن حالة معزولة من SpaceX التي وضعت سلامة العمال على المحك، وزعم التقرير أن شركة Elon Musk

لديها تاريخ في انتهاك قواعد ومعايير سلامة العمال عبر مواقعها في البلاد، واستنادًا إلى السجلات والمقابلات الحكومية، كشف التقرير عن وجود ما لا يقل عن 600 إصابة لم يتم الإبلاغ عنها لعمال SpaceX منذ عام 2014.

وذكر تقرير التفتيش الأخير، الذي كشف عن حالة حادث "شبه البتر"، أن الموقع يفتقر إلى "برنامج سلامة شامل"، أو قواعد عمل واضحة، أو أسلوب "لتصحيح المخالفات"، وبحسب المفتشين، فإن قدم العامل كانت شبه مقطوعة عندما سقطت لفة من المواد وسحقتها.

وبينما أخبر مديرو SpaceX مفتشي الدولة أن هذا كان حادثًا نادرًا وأنهم قاموا بحل المشكلة، اكتشف المفتشون أنه لم يُطلب من العمال ارتداء أحذية ذات مقدمة فولاذية، على الرغم من أن المواد التي كان عليهم تحميلها في الآلة كانت أثقل، يتراوح وزن كل منها من حوالي 80 رطلاً إلى 300 رطل (36 كجم إلى 136 كجم)، وحتى أن أحد العاملين في الموقع كشف أن "هدف الشركة كان إنتاج أكبر قدر ممكن في وقت قصير"، لذلك "يمكن تجاهل السلامة"، وفي الوقت نفسه، تعرض العامل المصاب للحادث لأن آلة تحميل الرولات "تم إعدادها بشكل غير صحيح بهدف تسريع الإنتاج أثناء مرحلة تحميل المواد"، وكشف التقرير أن المخالفة كانت جسيمة لما فيها من خطورة الإصابة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة SpaceX واجهت العديد من الحوادث في مصانعها في السنوات الأخيرة، وفي تقرير آخر كشفت رويترز أنه تم تغريم الشركة بمبلغ 50836 دولارًا من قبل وكالات سلامة العمال بسبب انتهاكات مختلفة على مدار العقد الماضي، ومع ذلك، حتى مع الحالات المتكررة والأضرار الجسيمة التي لحقت بالعمال، لم تصدر الشركة أي بيان حول هذا الموضوع، واكتفت وكالة الفضاء بالقول إنها تستطيع تنفيذ شروط العقد التي تتطلب من SpaceX الحفاظ على ثقافة وبرنامج أمان قوي وفعال.

وأكدت التقارير أيضًا أن لائحة سلامة العمال فشلت في معالجة سجل الإصابات والانتهاكات الخاص بشركة SpaceX بشكل فعال، ويزعم خبراء سلامة العمال الأمريكيين أن الغرامات منخفضة للغاية بحيث لا يمكن ردع الشركات الكبرى عن انتهاك القواعد، علاوة على ذلك، تفتقر الهيئات التنظيمية الفيدرالية والمحلية على مستوى الولاية إلى العدد الكافي من المفتشين للإشراف على الوضع.