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موزيلا تسرح 60 عاملا بنحو 5% من قوتها.. اعرف التفاصيل

2/14/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر شركة موزيلا هي الأحدث في سلسلة طويلة من شركات التكنولوجيا التي قامت بتسريح الموظفين هذا العام، وتقوم الشركة غير الهادفة للربح بتسريح حوالي 60 شخصًا، وهو ما يعادل حوالي 5% من قوتها العاملة،
ومعظم الذين تركوا موزيلا عملوا في فريق تطوير المنتج وتم نشر الخبر لأول مرة بواسطة بلومبرج.



وقال متحدث باسم موزيلا لموقع Engadget في بيان: "نحن نقوم بتقليص الاستثمار في بعض مجالات المنتجات من أجل التركيز على المجالات التي نشعر أن لديها أكبر فرصة للنجاح، وللقيام بذلك اتخذنا القرار الصعب بإلغاء ما يقرب من 60 وظيفة من جميع أنحاء الشركة.



ونحن نعتزم إعادة ترتيب أولويات الموارد تجاه منتجات مثل Firefox Mobile ، حيث توجد فرصة كبيرة للنمو وإنشاء نموذج أفضل لهذه الصناعة.



ووفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها TechCrunch، تخطط Mozilla لتقليص الاستثمارات في العديد من المنتجات، بما في ذلك VPN الخاصة بها وأداة تقوم تلقائيًا بمسح المعلومات الشخصية للمستخدم من مواقع وسطاء البيانات.



وأعلنت الشركة عن الأخير قبل أسبوع واحد فقط. وتم إغلاق Hubs العالم الافتراضي ثلاثى الأبعاد الذى أطلقته Mozilla لأول مرة في عام 2018، بينما تعمل الشركة أيضًا على تقليل الموارد المخصصة لمثيل Mastodon الخاص بها.



من غير المستغرب أن يكون الذكاء الاصطناعي أحد المجالات التي تخطط موزيلا لتوجيه موارد إضافية إليها ،
وجاء في المذكرة في عام 2023، بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي في تغيير مشهد الصناعة بسرعة، واغتنمت موزيلا الفرصة لجلب الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة إلى فايرفوكس، مدفوعًا إلى حد كبير بالاستحواذ على Fakespot وأعمال تكامل المنتج التي تلت ذلك، بالإضافة إلى ذلك لا يزال العثور على محتوى رائع يمثل حالة استخدام حرجة للإنترنت.



لذلك كجزء من التغييرات اليوم سنجمع بين فرق Pocket وContent وAI/ML التي تدعم المحتوى مع Firefox Organization".












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