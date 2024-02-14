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سبيس إكس تطلق مهمة سرية للأمن القومي لقوة الفضاء الأمريكية

2/14/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون 9 مهمة USSF-124 لقوة الفضاء الأمريكية اليوم في الساعة 5:30 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة 30: 12 صباحاً بتوقيت مصر، من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، وفقاً لموقع space.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط عموديًا في كيب كانافيرال بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع، وسيكون هذا هو الإطلاق والهبوط السابع لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة
SpaceX.

وفقًا لموقع
NextSpaceflight ، هناك قمرين صناعيين ينطلقان على متن
USSF-124، أحدهما من صنع شركة
L3Harris
والآخر من شركة
Northrop Grumman.

وتخطط SpaceX لإطلاق IM-، وهي مهمة خاصة للهبوط على سطح القمر، في 15 فبراير الساعة 1:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 05: 8 صباحاً بتوقيت مصر، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، والذي يقع بجوار محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء.







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