سبيس إكس تطلق مهمة سرية للأمن القومي لقوة الفضاء الأمريكية

MENAFN - Youm7) من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون 9 مهمة USSF-124 لقوة الفضاء الأمريكية اليوم في الساعة 5:30 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة 30: 12 صباحاً بتوقيت مصر، من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، وفقاً لموقع space.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط عموديًا في كيب كانافيرال بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع، وسيكون هذا هو الإطلاق والهبوط السابع لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة

SpaceX.

وفقًا لموقع

NextSpaceflight ، هناك قمرين صناعيين ينطلقان على متن

USSF-124، أحدهما من صنع شركة

L3Harris

والآخر من شركة

Northrop Grumman.

وتخطط SpaceX لإطلاق IM-، وهي مهمة خاصة للهبوط على سطح القمر، في 15 فبراير الساعة 1:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 05: 8 صباحاً بتوقيت مصر، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، والذي يقع بجوار محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء.