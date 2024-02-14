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التنمية الزراعية يطلق برنامج تمويل الشركات الناشئـة الابتكارية

2/14/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق صندوق التنمية الزراعية برنامج "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية" والمخصص لتمويل المشاريع الزراعية النوعية المُؤيدة من وكالة البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ويهدف لدعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في القطاع الزراعي والإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه لهذا القطاع، واستدامة نموه وتحقيق الريادة، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيه، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج "سنبلة" التابع لوكالة البحث والابتكار في الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب الشمري، أن البرنامج سيكون متوائمًا مع مستهدفات برنامج "سنبلة" لريادة الأعمال والتي تستهدف الفرص والتحديات الوطنية الموجودة في القطاع الزراعي ومعالجتها، وممكنًا لمخرجات برنامج "سنبلة" من خلال تقديم التمويل المناسب لرواد الأعمال والشركات الناشئة الابتكارية، إضافة إلى تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة في مجال ريادة الأعمال بالتعاون مع "سنبلة".
وأشار الشمري إلى أن برنامج الصندوق يهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي المحلي من ناحية الجودة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في هذ المجال، ورفع القدرة التنافسية في المنتجات الزراعية المحلية، وتمكين الشركات الناشئة من النمو في القطاع الزراعي وإطلاق منتجات جديدة مبتكرة، وذلك بهدف إيجاد فرص لتوطين التقنيات المستخدمة في المجال الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخلق فرص وظيفية في هذا القطاع من خلال دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والتعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل وكالة البحث والابتكار بالوزارة، والمراكز البحثية بالجامعات، والهيئات والمراكز التي تُعنى بالاستدامة وتطوير البحث في المجال الزراعي.
وأضاف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية أن برنامج "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية" يقدم الدعم والتمويل لتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة الابتكارية على الاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز الباحثين والمخترعين، لما لهذا الجانب من أهمية بالغة في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين التقنية، من خلال إيجاد بيئة حاضنة وداعمة للمبتكرين وتحويل مشاريعهم الابتكارية إلى مشاريع واقعية وفعّالة تُسهم في دعم وتحقيق التنمية الزراعية وتعزز من الاستدامة المالية والبيئية والزراعية. ويقدم البرنامج الذي يتطلب وجود تأييد من وكالة البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ مميزات تمويلية عديدة سواء من ناحية مبلغ القرض، أو نسبة التمويل وحتى مدة السداد، ومن أبرز التقنيات التي تُمول ضمن البرنامج، تقنيات المياه والطاقة والإنتاج، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقنيات الزراعة والغذاء، والتقنيات العميقة والحيوية.

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