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جامعة الأميرة نورة تختتم يوم التوعية التعليمي والمهني الصحي

2/14/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت السنة التأسيسية للكليات الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، اليوم، فعالية "يوم التوعية التعليمي والمهني الصحي (2024)"؛ لتعريف طالبات السنة التأسيسية بالبرامج الأكاديمية الصحية في الجامعة، بحضور 1100 طالبة.
وسعت الفعالية، التي استمرت على مدى يومين، إلى تسليط الضوء على أهمية التخصصات الصحية، واحتياج سوق العمل لخريجات هذه البرامج، ورفع جودة معايير اختيار الطالبة لتخصصها الصحي، وتوفير مناخ مهني يعزز من النضج المعرفي للطالبات، وتمكينهن من استشراف مستقبلهن الوظيفي. وتضمن اليوم التوعوي برامج لتثقيف طالبات السنة التأسيسية بطبيعة البرامج الأكاديمية الصحية، وربطها من الناحية المهنية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي، بما يساعد على تكوين تصوّر شامل لبيئة العمل الإكلينيكي والصحي.
وقدَّمت الفعالية فرصةً للطالبات لاختيار التخصص المناسب بناءً على معرفة وفهم شامل للبيئة الصحية ومجالاتها المتنوعة من خلال الالتقاء بالأكاديميين بالكليات الصحية بالجامعة، والممارسين الصحيين في مستشفى الملك عبدالله الجامعي. وتضمَّنت الفعالية أجنحةً تخصصية صحية، يُمثِّل كل جناح منها أحد التخصصات الصحية، وتقدم معلومات متخصصة، يقدمها ممارسين صحيين، حول ماهية المهنة في هذا التخصص، والتعريف بالخطة الدراسية للتخصص، ومجالات التدريب والتوظيف فيه.
ويأتي "يوم التوعية التعليمي والمهني الصحي 2024 " للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية، من خلال تقديم فرص تعليمية نوعية، وإنتاج مخرجات تنافسية رائدة في المجالات العلميَّة والعمليَّة، وتأهيل الطالبة ودعمها لتكون مواطنة قادرة على خدمة الوطن، والمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.

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