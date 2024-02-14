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مجلس النيابة العامة يقرّ إنشاء نيابة الملكية الفكرية

2/14/2024 2:32:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود المعجب إنشاء "نيابة الملكية الفكرية".
ويأتي القرار إنفاذا للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، المتضمنة توفير بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية الفكرية كونها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وتأكيداً للتكامل مع النيابة العامة في حوكمة العمل الجزائي المتصل بالملكية الفكرية لتحقيق العدالة الناجزة.
وتختص هذه النيابة بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية في القضايا المتصلة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، ونظام حماية حقوق المؤلف، المحالة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
يذكر أن هذه النيابات ستعزز من تطوير العمل النيابي في الحماية العدلية الشاملة للملكية الفكرية، وتحظى تلك النيابات بكادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ممن تم تدريبهم واكتسابهم المهارات اللازمة وفق معايير الكفاءة القانونية للحماية الجنائية لحالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في نمو الابداع والابتكار.

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