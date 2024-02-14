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موارد وتنمية الرياض ينظم ملتقى القادة الأول

2/14/2024 2:32:36 PM
(MENAFN- Al Watan) نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ملتقى القادة الأول لمدراء العموم ومدراء المراكز والدور، تحت رعاية وكيل الوزارة لتجربة المستفيد والفروع، رائد بن عبدالعزيز الجرباء.
واستهل مدير عام فرع منطقة الرياض، فواز بن سعيد المالكي، الملتقى بالترحيب بالحضور والشكر للجهات الداعمة لإقامة اللقاء، وعلى رأسهم جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
مشددًا على أهمية الترابط والتكاتف في منظومة العمل، سائلا الله -عز وجل- أن يكون الملتقى باكورة لقاءات واجتماعات مقبلة.
من جانبه، تمنى الوكيل، رائد الجرباء، أن تتكلل الجهود بالنجاح، وأن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة سعيًا للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، تماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة، مطالبًا الجميع بضرورة بذل قصارى الجهد للوصول إلى أعلى درجات التميز والمثالية في أداء المهام الوظيفية.
بعد ذلك تم تقديم عرض عن فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وإقامة دورة عن السعادة في بيئة العمل، بعدها تحدث المدير العام للإدارة العامه للتميز المؤسسي، المهندس عبدالعزيز البوعليان، عن مسارات الإدارة العامة للتميز المؤسسي، ثم بدأت الجلسة الحوارية التي تضمنت أبرز التحديات لقطاع العمل والتنمية والخدمات المساندة.
وألقى مدير إدارة الثقافة والتغيير، عبدالعزيز العسيري، كلمة عن تغيير بيئة العمل ودور الموظف في التغيير، إلى جانب عرض مبادرة الصلح الميداني وقصة نجاح أحد المستفيدين من قطاع التنمية، الأستاذ أحمد اليحيى، قبل أن يتم استعراض مؤشرات الأداء وتكريم المتميزين.

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