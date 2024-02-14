3 مدن سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اعتمادها 3 مدن سعودية جديدة للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، وهي: المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، ومحافظة الأحساء، لتمنح المملكة فرصة زيادة عدد مدنها ضمن الشبكة العالمية إلى 5 مدن تعلم، بما يسهم في إعداد وتأهيل مواطن منافس عالمياً، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030.
واعتمدت اليونسكو مدينة ينبع الصناعية مدينة تعلّم في عام 2022، ومدينة الجبيل الصناعية مدينة تعلّم خلال عام 2020، فيما حصلت الجبيل الصناعية على جائزة أفضل مدينة تعلّم ضمن شبكة اليونسكو في عام 2021؛ ويُعزى ذلك لجودة التعليم في المملكة، والتزامها بإتاحة التعلّم مدى الحياة للجميع، وكذلك إدخالها سياسات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
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