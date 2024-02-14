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3 مدن سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية

2/14/2024 2:32:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اعتمادها 3 مدن سعودية جديدة للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، وهي: المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، ومحافظة الأحساء، لتمنح المملكة فرصة زيادة عدد مدنها ضمن الشبكة العالمية إلى 5 مدن تعلم، بما يسهم في إعداد وتأهيل مواطن منافس عالمياً، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030.
واعتمدت اليونسكو مدينة ينبع الصناعية مدينة تعلّم في عام 2022، ومدينة الجبيل الصناعية مدينة تعلّم خلال عام 2020، فيما حصلت الجبيل الصناعية على جائزة أفضل مدينة تعلّم ضمن شبكة اليونسكو في عام 2021؛ ويُعزى ذلك لجودة التعليم في المملكة، والتزامها بإتاحة التعلّم مدى الحياة للجميع، وكذلك إدخالها سياسات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

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