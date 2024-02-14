الأغلى في العالم.. عرض خيالي للاعب محمد صلاح من اتحاد جدة

MENAFN - Alghad Newspaper)وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، لكن هناك أنباء كثيرة عن مدى اقترابه من الانتقال إلى السعودية.كان اتحاد جدة يرغب في ضم جناح ليفربول، محمد صلاح، في الصيف الماضي ولكن ليفربول رفض عقدًا في نهاية فترة الانتقالات بقيمة 230 مليون يورو.

ورغم ذلك كان يرى المدرب، يورجن كلوب، أن محمد صلاح لا مساس به ولن يرحل نظرًا لأهميته وهو ما وضح خلال مباريات الموسم الحالي.



ولكن يبدو وأن اتحاد جدة لن يستسلم أبدًا حول إمكانية ضم محمد صلاح، حيث أفادت الصحيفة أن النادي السعودي بصدد رفع عرضه إلى 235 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في سوق الانتقالات.



ويعد نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي الحالي صاحب أغلى انتقال في عام 2017 بعدما رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان بقيمة الشرط الجزائي وقدرها 222 مليون يورو.