الأغلى في العالم.. عرض خيالي للاعب محمد صلاح من اتحاد جدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية عن عرض مجنون جديد محتمل قد يتم تقديمه من قبل نادي اتحاد جدة في الدوري السعودي لضم، محمد صلاح، بنهاية الموسم الحالي.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، لكن هناك أنباء كثيرة عن مدى اقترابه من الانتقال إلى السعودية.
كان اتحاد جدة يرغب في ضم جناح ليفربول، محمد صلاح، في الصيف الماضي ولكن ليفربول رفض عقدًا في نهاية فترة الانتقالات بقيمة 230 مليون يورو.
ورغم ذلك كان يرى المدرب، يورجن كلوب، أن محمد صلاح لا مساس به ولن يرحل نظرًا لأهميته وهو ما وضح خلال مباريات الموسم الحالي.
ولكن يبدو وأن اتحاد جدة لن يستسلم أبدًا حول إمكانية ضم محمد صلاح، حيث أفادت الصحيفة أن النادي السعودي بصدد رفع عرضه إلى 235 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في سوق الانتقالات.
ويعد نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي الحالي صاحب أغلى انتقال في عام 2017 بعدما رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان بقيمة الشرط الجزائي وقدرها 222 مليون يورو.
MENAFN14022024000072011014ID1107853064
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.