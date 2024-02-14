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مستقبل باريس سان جيرمان في أمان بدون مبابي بوجود هذا اللاعب!

2/14/2024 2:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستعد باريس سان جيرمان لخسارة نجم الفريق كيليان مبابي، هذا الصيف لكن قد يكون لديهم البديل الجاهز لتعويض غياب قائد فرنسا.


ويقترب مبابي، من الانتقال لريال مدريد بعد مفاوضات طويلة ومثيرة ويحلم باريس سان جيرمان بعام آخر من النجاح قبل مواجهتهم حقيقة أنهم سيكونون بدون أفضل هداف لهم في التاريخ.


وسيكون استبدال مبابي، بلاعبًا أخر أمرًا صعبًا ولكن من المتوقع أن ينجح الفريق الباريسي في ذلك بعد سلسلة التعاقدات التى بدأها مستشار كرة القدم لويس كامبوس، الموسم الماضي بضمه 12 لاعبًا جديدًا.

ويعتبر اللاعب تشافى سيمونز، من أهم صفقات باريس ومستقبل النادى وخليفة مبابى ولكنه لم يظهر حتى الآن مع الفريق الفرنسي، ويلعب حاليًا مع فريق لايبزيج على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، ومن المرجح أن يعود هذا الصيف.


ويمكن أن يكون اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هو البديل المثالي لمبابي في باريس سان جيرمان.

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