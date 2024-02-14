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زيدان يعلق على مستقبل مبابي بكلمات غامضة!

2/14/2024 2:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتواصل الجدل بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.

وذكرت تقارير صحفية أن مبابي أخطر إدارة سان جيرمان بأنه لن يجدد عقده مع الفريق، وسيرحل في الصيف المقبل صوب ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وسُئل زين الدين زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد عما تردد بشأن مستقبل مبابي، فعلق في تصريحات لـ"بي إن سبورتس": "سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي ليس هناك أخبار. نتحدث عن ذلك كثيرًا، لكننا لا نعرف ماذا سيحدث!".


ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، استغلال الفترة الأخيرة لكيليان مع النادي؛ من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.


ويضرب باريس موعدًا مع ريال سوسيداد الإسباني، غدًا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، علمًا بأن مبابي سجل 30 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، كما قدم 7 تمريرات حاسمة، وذلك خلال 29 مباراة.

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