بعد الانقلاب الصيني ضده .. السعودية قد تحتضن ليونيل ميسي من جديد!

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بعد قدومه مع إنتر ميامي الأمريكي منذ أيام.. قد تستضيف المملكة العربية السعودية مجددًا، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك في الفترة القليلة القادمة.
ميسي خسر مع فريقه إنتر ميامي، بثلاثة أهداف مقابل أربعة أمام الهلال، قبل السقوط بسداسية نظيفة ضد النصر؛ ضمن منافسات كأس "موسم الرياض"، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -.
ووفقًا للإعلامي جاستون إيدول، يرغب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في الحفاظ على أجندة المنتخب الوطني في شهر مارس القادم؛ وذلك باللعب أمام نيجيريا وكوتِ ديفوار.
إيدول كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن المملكة العربية السعودية أو قطر، قد تستضيف إحداهما مباراتي الأرجنتين أمام نيجيريا وكوتِ ديفوار، بدلًا من الصين.
وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، خيارًا آخر لاستضافة مباراة المنتخب الأرجنتيني، ضد عملاقي إفريقيا، في شهر مارس القادم.
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