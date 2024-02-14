بعد الانقلاب الصيني ضده .. السعودية قد تحتضن ليونيل ميسي من جديد!



ميسي خسر مع فريقه إنتر ميامي، بثلاثة أهداف مقابل أربعة أمام الهلال، قبل السقوط بسداسية نظيفة ضد النصر؛ ضمن منافسات كأس "موسم الرياض"، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -.



ووفقًا للإعلامي جاستون إيدول، يرغب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في الحفاظ على أجندة المنتخب الوطني في شهر مارس القادم؛ وذلك باللعب أمام نيجيريا وكوتِ ديفوار.

إيدول كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن المملكة العربية السعودية أو قطر، قد تستضيف إحداهما مباراتي الأرجنتين أمام نيجيريا وكوتِ ديفوار، بدلًا من الصين.



وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، خيارًا آخر لاستضافة مباراة المنتخب الأرجنتيني، ضد عملاقي إفريقيا، في شهر مارس القادم.