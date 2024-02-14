Wednesday, 14 February 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد الانقلاب الصيني ضده .. السعودية قد تحتضن ليونيل ميسي من جديد!

2/14/2024 2:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد قدومه مع إنتر ميامي الأمريكي منذ أيام.. قد تستضيف المملكة العربية السعودية مجددًا، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك في الفترة القليلة القادمة.


ميسي خسر مع فريقه إنتر ميامي، بثلاثة أهداف مقابل أربعة أمام الهلال، قبل السقوط بسداسية نظيفة ضد النصر؛ ضمن منافسات كأس "موسم الرياض"، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -.


ووفقًا للإعلامي جاستون إيدول، يرغب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في الحفاظ على أجندة المنتخب الوطني في شهر مارس القادم؛ وذلك باللعب أمام نيجيريا وكوتِ ديفوار.

إيدول كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن المملكة العربية السعودية أو قطر، قد تستضيف إحداهما مباراتي الأرجنتين أمام نيجيريا وكوتِ ديفوار، بدلًا من الصين.


وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، خيارًا آخر لاستضافة مباراة المنتخب الأرجنتيني، ضد عملاقي إفريقيا، في شهر مارس القادم.

MENAFN14022024000072011014ID1107853061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث