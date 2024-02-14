حقائق قد لا تعرفها عن لاعب المنتخب الأردني يزن العرب

MENAFN - Alghad Newspaper)بعد حصوله على بطاقة حمراء في إياب ربع نهائي الكأس بين فريقه سيلانجور وتيرينجانو، خرج العرب عن طوره وبدأ بدفع الحكم، ثم ركله وبصق عليه، ما دفع فريقه إلى فسخ عقده والاتحاد الماليزي لإيقافه مدى الحياة.قدّم بعدها صاحب الـ28 عامًا اعتذاره قائلا "شاءت الأقدار خروجي عن النص والإساءة إلى الحكم وهذا الأمر فرض علي تقديم الاعتذار لأُسرة نادي سيلانجور الماليزي وللمنظومة الكروية الأردنية والمنتخب الوطني، كون غايات الاحتراف جاءت لأكون سفيرًا رياضيًا وممثلاً للرياضيين الأردنيين في الخارج".تابع "أخطأت وأعتذر بكل أسف من والدي ووالدتي وأهلي عما بدر مني دون وعي وسيطرة على ردة فعلي ونتيجة اختلاط المشاعر والضغوطات السلبية والسيئة معًا وأتعهد بعدم تكرار ما حدث وسيكون هذا الشيء درسًا لي".وفيما لم تسر العقوبة دوليًا على العرب، كانت الأشهر التالية صعبة عليه، فانتقل لفترة قصيرة إلى نادي الشرطة العراقي، ولم يكن متوقعًا أن يكون في قائمة منتخب الأردن في كأس آسيا الحالية المقامة في قطر.لكن المدرب المغربي الحسين عموتة وثق بقدراته، وزجّ به أساسيًا إلى جانب عبدالله نصيب في قلب الدفاع، ليؤدي دوره بصلابة وشراسة، ويخرج بلقب أفضل لاعب في ربع النهائي ضد طاجيكستان (1-0).مشاكل كثيرةشرح يزن العرب الصعوبات التي واجهها قبل البطولة التي غاب عن نسختها الأخيرة في 2019 بسبب الاصابة "طبعًا كل إنسان يكون في داخله مشاعر متناقضة، قبل ما يقارب الأربعة أشهر كان لدي مشاكل كثيرة وفقدت إنسانًا غاليًا جدًا على قلبي وكنت مهددًا بالغياب عن كأس آسيا، ولكن ها أنا الآن أشارك رفقة زملائي في الإنجاز التاريخي".

بعد التأهل إلى نصف النهائي، أعلن العرب (57 مباراة دولية) انتقاله إلى معيذر القطري، قائلا: "أريد الحصول على فرصة لأثبت فيها نفسي".



وبلغ الأردن نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على كوريا الجنوبية في نصف النهائي 2-0، ليضرب موعدًا مع قطر المضيفة وحاملة اللقب في نهائي السبت.



قال يزن العرب "لا نتحدّث كثيرًا. أفعالنا تتحدث عنا. لن نتوقف هنا. من المباراة الأولى قلنا إننا هنا من أجل التتويج".



وتابع "لدينا جيل من اللاعبين لا يعوّض، ويستحق أن يكون بطلا للقارة، قدمنا مباريات مثالية أمام فرق مميزة، وآخرها كوريا الجنوبية التي عجزت عن فك شفرة دفاعات المنتخب. نضع حاليًا كامل تركيزنا على المباراة النهائية من أجل العودة بالكأس إلى عمان".



يشرح المدرب أمجد الطاهر أن العرب من اللاعبين الذين يمنحون المدرب الثقة بروحه القتالية العالية داخل الملعب.



وقال لوكالة فرانس برس "يزن العرب لاعب قوي ومقاتل شرس ويعتبر من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة الأردنية".



وأضاف "يمتلك موهبة كبيرة ساهمت في ضمه للمنتخب الأولمبي عام 2011 مع لاعبين أكبر منه بثلاث سنوات. بدأت مسيرته في مركز الظهير الأيسر ثم تحوّل لمركز قلب الدفاع".



بدأ العرب مسيرته الكروية مع نادي الجزيرة، قبل أن ينتقل إلى الوحدات، وخاض تجربته الاحترافية الأولى مع سيلانجور أواخر 2021 والتي انتهت بشكل كارثي.