علوان ينضم لصفوف الخور القطري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن نادي الخور القطري عن انضمام مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان، لتمثيل الفريق في دوري الدرجة الثانية.
وقدم علوان 23 عاما مستويات طيبة خلال بطولة كأس آسيا، ما جعله محط أنظار عدة أندية، لينجح الخور في الظفر بخدماته.
الجدير بالذكر أن الخور يضم لاعب المنتخب الوطني إبراهيم سعادة.
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