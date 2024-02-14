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علوان ينضم لصفوف الخور القطري

2/14/2024 2:31:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن نادي الخور القطري عن انضمام مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان، لتمثيل الفريق في دوري الدرجة الثانية.

وقدم علوان 23 عاما مستويات طيبة خلال بطولة كأس آسيا، ما جعله محط أنظار عدة أندية، لينجح الخور في الظفر بخدماته.

الجدير بالذكر أن الخور يضم لاعب المنتخب الوطني إبراهيم سعادة.

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