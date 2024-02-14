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جوارديولا يشيد بـالاستثنائي دي بروين بعد تجاوز المضيف كوبنهاجن

2/14/2024 2:31:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - بدا مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، راضيا عن أداء فريقه في الفوز على مضيفه كوبنهاجن 3-1 أول من أمس، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف سيتي كل من كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وفيل فودين، لتصبح مهمة الفريق أسهل في التأهل إلى دور الثمانية قبل مواجهة الإياب بعد 3 أسابيع.
وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "عرض جيد حقا، فخور جدا. اليوم كان مثاليا. لقد تحلوا بالصبر في اللحظات المناسبة. أنا فخور حقًا بالفريق. الهدف الثالث ساعدنا كثيرا. نأمل أن نتمكن من إنهاء الأمر على أرضنا والانتقال إلى الدور التالي".
وأضاف: "كان من المهم ألا نخسر المواجهة هنا. لقد لعبنا المباراة بشكل جيد حقًا منذ الدقيقة الأولى. استقبلنا هدفًا لكن هذا يحدث في بعض الأحيان. في الشوط الثاني لعبوا بخمسة لاعبين في الدفاع ولكن بشكل عام قدمنا أداءً جيدًا. لم نخسر الكرة في التحولات ولم نجعل جماهيرهم تدعم الفريق.. كان لدينا الإيقاع المثالي، لذا كان ذلك من دواعي سرورنا حقًا".
وعن تأثير كيفن دي بروين منذ عودته من الإصابة، قال جوارديولا: "استثنائي. الهدف الأول كان مذهلاً، التمريرة الصحيحة والإيقاع من فيل فودين. أكبر اللاعبين يظهرون على أكبر المنصات. إنها ساعة الحقيقة. لقد بدأنا بشكل جيد. علينا أن نقوم بالعمل وننهيه، أنا سعيد حقًا بالنتيجة".
من جهته، عبر نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين، عن ارتياحه بعدما ساهم في قيادة فريقه للفوز.
وافتتح دي بروين التسجيل لفريقه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يصنع الهدفين الآخرين لزميليه برناردو سيلفا وفيل فودين.
وقال دي بروين: "الأمر صعب. لقد لعبنا هنا عدة مرات والأجواء رائعة. كان علينا أن نحترمهم".
وأضاف: "لقد بدأنا بشكل جيد حقًا. ارتكبنا خطأً واحدًا واستفادوا منه لكنني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقًا. سجلنا الهدف الثالث وهي ميزة صغيرة الآن".
وتابع: "نحاول تقليل الأخطاء. سيطرنا على الشوط الثاني مرة أخرى. لقد تغيروا إلى الدفاع بخمسة لاعبين، لكننا واصلنا صناعة الفرص وفعلنا ما يتعين علينا القيام به".
وعن أدائه في المباراة، قال الدولي البلجيكي: "أحاول فقط أن ألعب بشكل جيد. لقد مرت خمسة أو ستة أشهر طويلة ولكني سعيد بالعودة لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات وتقديم أفضل ما لدي".
وتابع: "أشعر بأنني على ما يرام. من الواضح أنني ما زلت بحاجة إلى المزيد من المباريات والدقائق. لم ألعب 90 دقيقة لمدة عام تقريبًا لكنني فعلت ذلك، أشعر أنني بحالة جيدة والمستوى جيد بما يكفي في الوقت الحالي، لذلك أنا سعيد".
أما لاعب مانشستر سيتي فيل فودين، فعبر عن ارتياحه لفوز فريقه المهم على مضيفه كوبنهاجن.
وسجل فودين الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع، ليؤمن لمانشستر سيي أفضلية مريحة، قبل لقاء الإياب يوم السادس من الشهر المقبل.
وقال فودين في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "كان من الصعب سماع بعضنا البعض في بعض الأحيان، والأجواء هنا لا تصدق والهدف المبكر جعلنا نشعر بسعادة غامرة لتحقيق ذلك".
وتحدث فودين عن أدائه المميز في الآونة الأخيرة قائلا: "أعتقد أنه أكبر عدد من المباريات (المتتالية) التي خضتها مع الفريق. تحصل من خلال ذلك على إيقاع اللعب. أشعر أنني بحالة جيدة. تثبت قدميك وتبدأ في التواصل مع الآخرين".
وعن المركز المفضل له في الملعب، قال الدولي الإنجليزي: "من الواضح أنني أفضّل اللعب في العمق لكن اليوم لعبت على الجناح وقمت بعمل جيد".
وأضاف: "في العمق أشعر أنني على قيد الحياة وأنني أشارك دائمًا في المباراة. يمكنك المشاركة والقيام ببعض اللمسات والتحسن أكثر. لقد لعبت دائمًا هناك منذ الصغر لذا اعتدت دائمًا على ذلك".
وعن هدفه قال: "أنا وكيفن (دي بروين) بنينا هذا الارتباط الآن حتى نعرف إلى أين نركض. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".
وأردف: "عندما تلعب أمام الفرق التي تتراجع إلى المناطق الخلفية، فأنت بحاجة إلى العدائين في الخلف. يعرف كيفن الوقت المناسب للقيام بهذه الحركة وهذا يجعل مهمتي أسهل. بالنسبة لي، لا يوجد لاعب أفضل في العالم منه في تمرير الكرة. إنه لمن دواعي سروري اللعب معه".
وتابع: "إنها مجموعة مميزة. أنا أستمتع بوجودي هنا كل يوم. هناك الكثير من النهم. عندما يكون لديك هذا التصميم ستقطع شوطا طويلا".
في الجهة المقابلة، اعترف ياكوب نيستروب مدرب كوبنهاجن بتفوق مانشستر سيتي وعدالة النتيجة أمام منافس أظهر السبب وراء تتويجه بلقب النسخة الماضية من التشامبيونز ليج.
وقال نيستروب في مؤتمر صحفي: "لقد كانت ليلة صعبة، كانوا أعلى منا بمستوى أو مستويين".
كما أقر بأن فريقه "كان يطمح للمزيد لكنه لم يستطع أكثر من ذلك" أمام "أفضل" فريق في العالم.
وصرح: "لقد قابلنا فريقا يتمتع بقدرات ذهنية عالية منذ الدقيقة الأولى، وقد صدمنا إيقاعه. وكان ذلك علاوة على عدم خوض أي مباراة بالبطولة منذ شهرين عنصرين حاسمين" في النتيجة.
وأشاد المدرب الدنماركي بآخر عشرين دقيقة من الشوط الأول لفريقه، ورغم أسفه على فرصة جعل النتيجة 2-1 وعلى استقبال الهدفين الأخيرين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من كل شوط، فإنه لم يقدم أي تحفظات أو أعذار.
وأضاف: "لقد خسرنا أمام فريق كان أفضل منا في كل شيء، وعلينا أن نعترف بذلك".
وكتب مانشستر سيتي، تاريخا جديدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا. فوفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات الفريق الإنجليزي، أول فريق في تاريخ المسابقة، يسجل 3 أهداف أو أكثر في 7 مباريات متتالية.
من ناحيتها، ذكرت شبكة "سكواوكا"، أن مانشستر سيتي يحمل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق إنجليزي بالمسابقة، برصيد 9 انتصارات.
يذكر أن مانشستر سيتي، فاز بلقب التشامبيونزليج للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد تخطي إنتر ميلان 1-0 في المباراة النهائية.
وذكرت "أوبتا" أيضا، أن دي بروين بات رابع لاعب يسجل 10 أهداف على الأقل في الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري الأبطال منذ الموسم 2019-2020، إلى جانب لاعب ريال مدريد السابق كريم بنزيمة (17) وهداف سيتي إيرلينج هالاند (13)، ولاعب بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي روبرت ليفاندوفسكي (11).
ويأتي الهدف تأكيدا على عودة دي بروين إلى أفضل مستوياته، بعدما ابتعد عن الملاعب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة. - (وكالات)

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