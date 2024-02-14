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هدف ملغي يلقي بظلاله على فوز ريال مدريد بملعب لايبزج

2/14/2024 2:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يعتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن هدف لايبزج الملغي خلال مباراة الفريقين أول من أمس، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جاء من تسلل واضح.
وحقق ريال مدريد الانتصار بهدف دون رد على مصيفه الألماني، ما يمنحه أفضلية التأهل إلى ربع النهائي قبل مباراة الإياب.
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت الأمور صعبة علينا وكنا نعرف ذلك، وكانت مباراة تنافسية، لكننا أظهرنا العديد من الأمور الجيدة، مثل الدفاع القوي رغم الغيابات، وخطورة التحولات، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".
وأضاف: "لعب الحارس لونين مباراة رائعة، هي الأفضل له، واللعب يمنحه الثقة".
وتابع الحديث عن هدف لايبزج الملغي، قائلا: "لقد رأيته تسللا، حيث كان اللاعب خلف لونين. الفوز بهدف دون رد ميزة صغيرة، وهي نتيجة جيدة، لكن هناك 90 دقيقة متبقية في ملعبنا".
وبسؤاله عن إبراهيم دياز الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد قبل أن يتعرض لإصابة، أجاب: "رأيته أكثر قوة وشخصية عقب عودته من الإعارة، ويساهم دائما مع الفريق، وسجل اليوم هدفا رائعا. تعرض لضربة مزدوجة في الكاحل والساق، ولا يبدو أن هناك أي إصابة عضلية، وسنرى ما سيحدث".
وواصل: "تشواميني فهم جيدًا ما يحتاجه الفريق، وهو ذكي، حيث طلبت منه اللعب في قلب الدفاع كحالة طارئة، ويبدو أنني أحتاج لحجج جديدة لإقناعه بالاستمرار (ضاحكا)".
وأتم: "لقد نجحنا جميعا في تخطي أزمة الغيابات بالالتزام، وما أزال أؤكد أننا فريق كبير يتمتع بالجودة".
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 6 آذار (مارس) المقبل، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
من ناحيته، اعترف الأوروجوياني فيدي فالفيردي، بأن فريقه لم يقدم "مباراة عظيمة" رغم الفوز على لايبزج.
وصرح اللاعب: "نحن سعداء بالنتيجة وبجهد الفريق. لم نقدم مباراة عظيمة، لكن ثلاثي خط الهجوم قاموا بعمل مذهل، بالكرة وبدونها".
وتابع: "في الدقائق الأولى كان الأمر صعبا بالنسبة لنا، خصوصا مع الهدف الذي ألغي بداعي التسلل. يجب علينا تحسين ذلك، لا يمكننا أن نستقبل هدفا حتى نتفاعل. لقد انتظرنا وقتا طويلا تلك الدقائق وكان الأمر شاقا بالنسبة لنا. في الشوط الثاني قمنا بعمل أفضل دفاعيا وهجوميا".
وأشاد فالفيردي بأداء دياز ولونين، الذي قام بتسعة تصديات، وقال في هذا الصدد: "أشعر بسعادة كبيرة من أجل إبراهيم. إنه ليس لاعبا يضمن المشاركة أساسيا دائما، ولكن كلما نزل يفعل ذلك بأفضل طريقة وهذا مهم للفريق بأسره".
وأضاف: "أشكر لونين لأنه كان رائعا. لقد قام بعمل ناضج للغاية في ملعب صعب وتحمل أكبر مسؤولية تقع على عاتق حارس المرمى".
أما لونين، فأوضح ملابسات الهدف الملغى، مؤكدا أن مزاحمة اللاعب أعاقته أثناء محاولته التصدي للكرة.
وفي تصريحات عقب المباراة: "كانت هناك ركنية. قمت بإبعاد الكرة، لكن تدخل لاعب وضايقني من دون أن تكون هناك منافسة مشتركة على الكرة. يمكن اعتبارها خطأ".
وأضاف: "وبعدها صوب لاعب آخر من الأمام. تقدمت خطوتين وكان هناك تسلل. أعتقد أنه ضايقني فعلا".
في السياق ذاته، أكد دياز أنه شعر بـ"كدمة" في الساق اليمنى غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 84، إلا أن الأمور "بسيطة".
وأوضح النجم الشاب في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "لا أعلم طبيعة الإصابة حاليا. شعرت بكدمة، ولا أعلم طبيعتها في الوقت الحالي. سنجري مزيدا من الفحوصات غدا، والأمر سيكون بسيطا".
وحول الهدف الرائع الذي سجله، أوضح: "استقبلت الكرة واستدرت بها، ولاحظت أن مدافعي لايبزج يخافون من ارتكاب مخالفة فتقدمت، وسددت الكرة في المرمى. هدف رائع".
كما تحدث صاحب الـ24 عاما عن انتصار فريقه في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، في الوقت الذي أبدى فيه ثقته بقدرة فريقه على تسجيل مزيد من الأهداف أمام أنصاره على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الإياب.
وقال في هذا الصدد: "صنعنا فرصا عديدة. وكذلك المنافس. لقد كانت مباراة جميلة، قدمنا مباراة كبيرة. سنسجل المزيد من الأهداف في الإياب".
في الجهة المقابلة، ترك لايبزج للحسرة على عدم احتساب هدفٍ أثار الجدل خلال الخسارة على أرضه.
وافتتح لايبزج التسجيل بواسطة المهاجم السلوفيني بنجامين شيشكو برأسية، بعد دقيقتين على انطلاق المباراة، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.
وأظهرت الإعادة أن شيشكو لم يكن متسللاً لكن حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، لم يطلب من الحكم الرئيسي مشاهدة الحالة لإعادة النظر بها.
في المقابل، كان أحد لاعبي لايبزج، بينامين هنريشس، وعلى الرغم من أنه لم يلمس الكرة، متداخلا مع الحارس الأوكراني أندري لونين.
وفي مطلع الشوط الثاني افتتح ريال مدريد التسجيل بواسطة إبراهيم دياز الذي قام بمجهود فردي رائع راوغ فيه أكثر من مدافع قبل أن يسدد الكرة من مشارف المنطقة لولبية بعيدا عن متناول الحارس المجري بيتر جولاتشي.
واعتبر ماركو روزه (47 عاماً) مدرب لايبزج أن قرار عدم احتساب هدف شيشكو كان خاطئاً، وذلك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حيث أثنى أيضاً على هدف دياز.
وقال: "كان هناك هدفاً يجب أن يحتسب"، مضيفاً "لو لعبنا وكنا متقدمين بهدف، ربما كانت الأمور ستسير بشكلٍ مختلف".
بدوره، وبخطوة غير متوقعة، دعم لاعب الوسط الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد كلام مواطنه، اذ اعتبر أيضاً أنه كان يجب احتساب الهدف.
وقال كروس (34 عاماً): "لقد احتسب (الحكم) تسللاً لأنه قال: "إنه تداخل معه (لونين)، الحارس لم يكن ليصل إلى الكرة، لذا كان هدفاً".
وعن سؤاله حول ما إذا كان الحكم البوسني إيرفان بيليتو الذي قاد ثامن مبارياته في دوري الأبطال، أظهر قلة خبرته في القرار، رد روزه: "لست غاضباً من الحكم، لا أريد أن أبدأ جدالا حول التحكيم".
وأضاف "كان خطأً. أعتقد أننا كلنا رأينا أنه لم يكن قرارا صحيحا".
وتابع، "أنا أيضاً أرتكب الأخطاء، أحياناً خطأين أو ثلاثة في اليوم"، معتبراً أن "المهم هو أن تصحح الأخطاء، وأن تحاول أن تقوم بالأمر بطريقةٍ أفضل في المرة المقبلة".
واعتبر روزه الذي درب بوروسيا دورتموند سابقاً، أن حظوظ فريقه بالتأهّل إلى ربع النهائي ما تزال قائمة قائلاً: "علينا أن نظهر أنفسنا في مدريد، نريد أن نقدم أفضل نسخة يمكننا أن نكون عليها في مدريد، نريد أن نكون فريقا صعبا بقدر استطاعتنا".
وأبدى لاعب لايبزج داني أولمو، أسفه للهزيمة أمام ريال مدريد، مشيرا إلى أن جودة دياز صاحب الهدف، هي ما "صنعت الفارق" في المباراة.
وقال اللاعب الإسباني: "النتيجة ليست جيدة، حظينا بفرص للتسجيل، وانفرد شيشكو مرتين بالمرمى، إضافة للهدف الملغي".
وأضاف، "لكنهم لا يهدرون الفرص. جودة إبراهيم هي ما صنعت الفارق. نرحل بنتيجة سيئة، لكن كل شيء يظل مفتوحا في الإياب".
وعلق ديفيد روم لاعب لايبزج، على سقوط فريقه داخل معقله، وقال روم في تصريحات نقلها موقع لايبزج: "قدمنا مباراة جيدة على ملعبنا، لكن كان يجب علينا استغلال الفرص".
وأضاف: "سجلنا هدفا وليس لدي أي فكرة عن سبب عدم احتسابه، حصلنا على عدد كاف من الفرص، وريال مدريد قادر على صناعة الكثير من القليل، يمكننا قلب نتيجة (0-1)، لكن يجب أن نتحسن في الإياب".
بدوره قال كزافير شلاجر لاعب وسط لايبزج: "كرة القدم رياضة تعتمد على النتائج وهذا ما خسرنا فيه، وإذا نظرت إلى ما دون ذلك، ستجد أننا قدمنا الكثير من الأمور الصحيحة".
وتابع: "لعبنا بنهج هجومي وخلقنا الفرص للتسجيل ولم نسمح لهم بالكثير، ولكن خصمنا قادر على فعل الكثير".
وعن إلغاء هدف لايبزج أوضح: "إذا تقدمنا (1-0) لعانى ريال مدريد من المشاكل. حصلنا على فرص جيدة لكن لا تحظ دائما بما تريده، الوضع ما يزال جيدا قبل الإياب، فإذا سجلنا هدفا فسنعود مرة أخرى". - (وكالات)

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