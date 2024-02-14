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10 لاعبين يمثلون المنتخب الوطني في كراتيه 1

2/14/2024 2:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يخوض لاعبو المنتخب الوطني منافسات سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه 1) التي تنطلق يوم غد في مدينة لارنكا القبرصية.
ويشارك 10 من أقوى لاعبي المنتخب الوطني، في البطولة التي يشارك فيها نحو 941 لاعبا ولاعبة، من مختلف دول العالم.
وتعد هذه السلسلة من أكثر البطولات قوة، وتتيح للاعبين المشاركين المنافسة على الألقاب في واحدة من أبرز البطولات العالمية، خاصة في ظل المشاركة الكبيرة من اللاعبين واللاعبات، حيث تمنح لهم البطولة فرصة زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيف الدولي.
ويمثل المنتخب الوطني في سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه 1) كل من لين الضروس (وزن تحت 55 كغم) ويشارك 3 لاعبين في وزن تحت 60 كغم، هم أحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وعمر شقرة، ولاعبان في وزن تحت 75 كغم هما أحمد شديد وسيف بني فارس، ولاعبان في وزن فوق 84 كغم، هما يوسف نوفل وزكي أبو قاعود ولاعبتان في وزن تحت 68 هما منى الديري وجود الضروس.
ويترأس الوفد فراس حسونة عضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه، ويضم المدير الفني محمد إبراهيم والمدرب محمد فتيان والمعالجة هلا محارمة والحكمين الدوليين فايق الجعفري وهنادي البنا.
ويلعب يوم غد كل من منى الديري وجود الضروس ويوسف نوفل وزكي أبو قاعود أحمد شديد وسيف بني فارس، في حين يلعب بعد غد كل من لين الضروس وأحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وعمر شقرة.
وتقام في ساعة متأخرة من اليوم، عملية القرعة للبطولة والاجتماع الفني واجتماع مندوبي الدول والمدربين.
ويطمح اتحاد الكراتيه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في العام الحالي، حيث حققت الكراتيه الأردنية مؤخرا ميدالية برونزية في الجولة الافتتاحية للدوري العالمي عن طريق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث في وزن تحت 67 كغم.
ووضع المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم، خطة تدريبية مسبقة لرفع قدرات اللاعبين فنيا، استعدادا للبطولة التي تساهم في تطوير أدائهم، ورفع وتيرة التدريبات في الأيام السابقة لرفع لياقة اللاعبين البدنية وإعدادهم بالشكل المطلوب للمشاركة في البطولة التي تحظى بمشاركة أقوى منتخبات العالم.
وقال د. إياد الملاح الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه لـ"الغد": "اتخذ اتحاد الكراتيه التدابير اللازمة لتوفير بيئة تنافسية مناسبة للاعبين من خلال الاعداد الجيد، ونتطلع أن تبقى الكراتيه الأردنية متصدرة للمشاهد على كافة الأصعدة، وأن يكون للمنتخب الوطني حصة كبيرة من الميداليات في البطولة".

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