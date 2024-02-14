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رؤساء أندية المحترفين يجتمعون اليوم في الوحدات بحثا عن الدعم المالي

2/14/2024 2:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات تتفاقم أزمة أندية المحترفين لكرة القدم بشكل واضح، وتسببت المشكلة المالية والصعوبات في عدم إيجاد مصادر دعم تساهم في سد جزء من الاحتياجات الشهرية للنادي، وتأمين مستحقات اللاعبين المتراكمة منذ أشهر، إضافة لتسديد الديون للاعبين والأجهزة الفنية في قضايا محكوم فيها سابقا، في ظاهرة سلبية للفرق من حيث عدم الانتظام في التدريبات والغيابات المستمرة، واستقالة الأجهزة الفنية.
وانعكس ذلك سلبيا على منظومة المستوى الفني والبدني للاعبين، وتسبب في عدم استقرار الفرق، نتيجة تذمر اللاعبين وإضرابهم، بسبب عدم قدرة أنديتهم على توفير مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا، ما يستوجب الوقوف على هذه التفاصيل لمعالجتها في أسرع وقت.
وعقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا 2023، بالحصول على مركز الوصافة، ونيل جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، والدعم الحكومي البالغ مليون ونصف المليون دينار، والدعم الوارد للاتحاد من شركات القطاع الخاص، وانتعاش الوضع المالي لاتحاد الكرة، وجدت إدارات أندية المحترفين أن الوقت أصبح مناسبا لوقفة صادقة وسريعة من الاتحاد نحو الأندية التي ضحت كثيرا لمصلحة المنتخبات الوطنية، وخاصة منتخب النشامى.
ودعت الأندية لعقد اجتماع مهما عند الساعة الرابعة من مساء اليوم في مقر نادي الوحدات، وذلك لبحث العديد من القضايا التي تهم الأندية وخاصة الوضع المالي، حيث يشكل استمرار غياب الراعي الرسمي لمنافسات دوري المحترفين للموسم الحالي، وقلة الموارد المالية، سببين رئيسيين في تأزم العلاقة بين الاتحاد والأندية، وبالتالي ضرورة الوقوف على هذين السببين لمعالجتهما في سبيل مصلحة الكرة الأردنية، في وقت تعاني فيه الأندية نقصا حادا في مواردها المالية، وتتحمل ديونا غير مسبوقة تتعلق بالالتزامات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجهات متنوعة.
ويعاني اللاعبون أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل عدم قدرة الأندية على سداد ودفع الالتزامات المالية لهم منذ أشهر، ولعل صرخة لاعب فريق سحاب عمر قنديل دقت ناقوس الخطر لايجاد حلا جذريا لمشكلة الأندية من الناحية المالية، ورسم أطر لعلاقة جديدة بين الأندية واتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بما يكفل الحفاظ إقامة منافسات قوية تصب في مصلحة تطوير اللعبة بشكل عام.
وأكد رؤساء أندية الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم في تصريحات لـ "الغد" أن الوقت قد حان لإعادة ترتيب البيت الداخلي لتعاون الأندية والاتحاد، ووضع أسس جديدة لتعاملها مع الاتحاد، في ظل الإنجاز الكبير لمنتخب النشامى، خصوصا وأن الأندية لعبت دورا مهما في تحقيقه وضحت من أجل الوصول لذلك مع كل التقدير والشكر لاتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، والجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموته، ونجوم المنتخب الذين اثبتوا انهم على قدر التحدي والمسؤولية.
وأكد رؤساء الأندية ضرورة أن يبادر اتحاد الكرة بدعم الأندية بجزء من الأموال الذي دخلت صندوق الاتحاد بعد الإنجاز، بعدما فقدت الإدارات كل وسائل الاتصال مع الشركات والمؤسسات الخاصة التي تأثرت إلى حد كبير بتداعيات أزمة "كورونا"، ما زاد من معاناة الأندية في إيجاد الداعمين إلا من ارتبطت معها باتفاقيات سابقة، وأصبحت مهمة إدارات الأندية صعبة في البحث عن شركات راعية، فيما تبدو فرصة اتحاد الكرة أفضل خاصة بعد الإنجاز التاريخي لمنتخب النشامى.
وأضافوا: "إن الضائقة المالية لأندية المحترفين لها أسبابها المستمرة، إذ لم يتوفر للأندية الدعم الحكومي الكافي، سواء من وزارة الشباب أو اتحاد الكرة، إضافة إلى قلة الدخل العائد من ريع المباريات، وغياب دعم الجماهير ومحبي الأندية، وأن من أهم الحلول المطروحة حاليا، أن يكون هناك تدخل حكومي سريع، بشكل يمكن جميع أندية المحترفين من سداد مديونيتها، وتحديد شروط الصرف وضبط ميزانيتها المالية، ورفع قيمة الدعم المخصص من اتحاد الكرة ووزارة الشباب".
ومن القضايا التي تطالب الأندية بحلها، الجوائز المالية المتواضعة لأصحاب المراكز الأولى في البطولات المختلفة، حيث يحصل الفريق الفائز بلقب دوري المحترفين حاليا على جائزة مالية تقدر بـ 60 ألف دينار، وهو مبلغ لا يلبي الطموح مقارنة بعقود اللاعبين المحليين أو الأجانب التي يبرمها كل ناد خلال الموسم.
ويأمل الشارع الرياضي الأردني، أن يبادر اتحاد الكرة بدعم الأندية والمساهمة في حل أزمتها المالية هذا الموسم، والاتفاق على آلية جديدة خلال الموسم المقبل، حيث معاناة اللاعبين والأجهزة الفنية كبيرة، والمستوى الفني لمباريات الدوري ضعيفة، والحديث السلبي عن واقع الكرة الأردنية، والصعوبات المالية يعطي صورة سلبية عن الكرة الأردنية، التي أصبحت حديث الشارع العربي والآسيوي إيجابيا ونالت إشادة واسعة بعد الإنجاز غير المسبوق للنشامى.

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