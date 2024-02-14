محمود يلتزم بتوصيات موتا.. شرارة مرشح لكاظمة.. سؤال جماهيري للحكام

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



جمال محمود يلتزم بتوصيات موتا أمام الوحدات

كشف المدير الفني الجديد لفريق الحسين إربد لكرة القدم جمال محمود، أنه لن يجازف في المباراة المقبلة أمام الوحدات بإجراء تغييرات جوهرية على تشكيلة الفريق، بل سيلتزم بتوصيات المدير الفني السابق البرتغالي موتا الذي كان يحضر ويعد التشكيلة التي ستخوض المباراة المقررة يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دوري المحترفين.

وأشار محمود، في تصريح لـ"الغد"، إلى أنه بدأ بالإشراف على تدريب الحسين إربد، أول من أمس، وبالتالي فإنه لن يكون بمقدوره إجراء تغييرات جوهرية على الفريق في ظل قصر هذه الفترة، وبالتالي الالتزام بما كان يخطط له موتا، خاصة فيما يتعلق بالتشكيلة الأساسية.

وأعرب محمود عن اعتزازه بفريق الحسين إربد وجماهيره، متمنيا أن ينجح في قيادة الفريق لإحراز لقب الدوري.

يشار إلى أن الحسين إربد يعاني من مشكلة، تتمثل في عدم خوض أي مباراة ودية منذ أكثر من شهر، باستثناء مباراة أمام الجليل لم تكتمل بسبب مشاكل حدثت خلال اللقاء الودي.

هل ينتقل "شرارة" للعب في كاظمة الكويتي؟

تلقى لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، استمزاجا للرأي للاحتراف في فريق كاظمة الكويتي، خلال المرحلة المقبلة.

وجاء هذا الاستمزاج، بعد رحيل شرارة عن فريق الأهلي الليبي، مؤخرا، بانتظار البحث عن وجهة احتراف جديدة.

ورغم إغلاق فترة باب القيد في الدوري الكويتي، إلا أن هناك بندا في التعليمات، يتيح للاعب الاحتراف في أي فريق، استنادا إلى فسخ العقد لأسباب معينة، كما جرى مع النجم شرارة، الذي يعد أحد أبرز المواهب الكروية في الأردن.

الجليل يستنجد بـ"الأولى" لتعويض رحيل 12 لاعبا

استنجد نادي الجليل بلاعبي الدرجة الأولى لكرة القدم، لتعويض رحيل 12 لاعبا عن فريقه خلال الشهر الماضي، لأسباب متعددة، أبرزها عدم الحصول على المستحقات المالية.

ووجد المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة نفسه في مأزق، بعد مغادرة 12 لاعبا من الفريق، الأمر الذي دفعه لخيار البحث عن لاعبين في الدرجة الأولى، وهو ما فعله خلال الفترة الماضية.

ويعاني نادي الجليل من صعوبات مالية كبيرة، أثرت على إعداد الفريق وتحضيراته لاستئناف مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

لماذا لم يبدِ حكامنا الرأي في ركلات جزاء قطر؟

وجه عدد من الرياضيين في الشارع المحلي، سؤالا حول سبب عدم خروج دائرة الحكام في اتحاد الكرة، لتوضيح اللغط في مسألة ركلات الجزاء الثلاث التي احتسبت لمنتخب قطر أمام منتخب النشامى في نهائي كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في الدوحة، وذهب لقبها للمنتخب القطري الشقيق.

وأشار متحدثون لـ"الغد"، إلى أن الشارع الرياضي بات محتارا في تعدد الآراء حول صحة ركلات الجزاء، الأمر الذي تطلب خروج رأي فني من دائرة الحكام أو خبراء التحكيم الأردني، للحديث بالتفصيل عن الحالات، وبالتالي توضيح الصورة للجمهور الأردني الذي اعتبر أن المنتخب تعرض لظلم تحكيمي في المباراة.

وطالب أحد المتحدثين، بضرورة تحليل فني تحكيمي مهني أردني لحالات ركلات الجزاء قريبا، حتى تتضح الصورة عند الجماهير التي تتوق إلى ذلك.

تفاصيل حديث شلبية للرمثا

شهد يوم السبت الماضي، اجتماعا بين إدارة الرمثا وحارس المرمى مالك شلبية، لبحث مطالب الحارس بالحصول على الرواتب المتأخرة، أو السماح له بالرحيل، في ظل صعوبة الأوضاع، والحاجة لمصاريف كثيرة نتيجة التنقل اليومي من عمان إلى الرمثا للمشاركة في التدريبات.

وفي التفاصيل، فإن شلبية أبلغ الإدارة خلال اللقاء، أنه يعشق الرمثا وجماهيره، ولكنه بات يعاني من صعوبة الأوضاع المالية في ظل تكلفة الذهاب والإياب يوميا من عمان حيث يسكن، إلى الرمثا حيث التدريبات، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي، والتي تسببت في تأخر حصول اللاعبين على الرواتب.

شلبية والإدارة اتفقا على تأجيل البت في الموضوع، لما بعد مباراة الرمثا أمام الوحدات بدوري المحترفين الأربعاء المقبل، علما أن عقد شلبية مع الرمثا ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي.

العراقي أكرم سلمان في عمان للعلاج

يتواجد المدرب العراقي المعروف أكرم سلمان في أحد مستشفيات عمان، لتلقي العلاج من بعض التفاصيل المرضية التي ألمت به.

وكشف سلمان، خلال حديثه لأحد المدربين المحليين، عن شوقه لكل الرياضيين الذين تعامل معهم في الأردن، بحكم تجربته الطويلة في الملاعب الأردنية كمدرب، حيث سبق وأن أشرف على تدريب فريقي الفيصلي الوحدات.

أندية تأمل بشطب الغرامات بمناسبة إنجاز آسيا

كشفت أندية في الكرة النسوية والفئات العمرية، عن توجهها لمخاطبة اتحاد الكرة، بشأن إمكانية إعفائها من الغرامات التي لحقت بها خلال الموسم الكروي الحالي، معتبرين أن إنجاز منتخب الكرة في كأس آسيا الأخيرة، يعد مناسبة لشطب الغرامات.

وأشار أحد رؤساء الأندية النسوية، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن صندق النادي يعاني من أزمة مالية كبيرة، تؤثر على دفع الغرامات المترتبة، الأمر الذي يدفعنا لمخاطبة الاتحاد أملا بإعفائنا من تلك الغرامات، احتفالا وابتهاجا بأداء ونتائج منتخب الكرة في بطولة كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في قطر، وحل فيها منتخبنا في المركز الثاني.

عراك في المنتخب الكوري قبل مواجهة النشامى

أكد اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، أن النجم سون هيونج مين، تعرض لإصابة بإصبعه إثر شجار مع زملائه، عشية المباراة مع المنتخب الوطني في نصف نهائي كأس آسيا.

وقع الإشكال بعد أن حاول بعض اللاعبين الشبان في المنتخب الكوري، بمن فيهم لاعب باريس سان جرمان الفرنسي لي كانج إن، مغادرة العشاء والذهاب للعب كرة الطاولة.

وأغضب هذا التصرف القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين؛ حيث يعد العشاء عشية المباريات الكبرى بمثابة تقليد لتقريب لاعبي الفريق من بعضهم بعضا.

وطلب سون من زملائه الشبان الجلوس، فردوا عليه باستهزاء، فوقع الخلاف الذي انتشر في مكان العشاء ليتم إبعاد اللاعبين عن بعضهم بعضا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن سون حاول التحدث الى اللاعبين الشبان، إلا أن الأمر خرج عن طوره وشهد احتكاكاً مباشراً بعد أن رفضوا الاستماع اليه، وغضب سون وأمسك بلي الذي رد بمحاولة لكم سون.

وظهر سون خلال مباراة المنتخب الوطني، وهو يضع رباطاً على إصبعين.

تسوية مالية بين السلط والسوري خانكان

اتفق نادي السلط على تسوية مع المدير الفني السابق لفريق كرة القدم السوري عماد خانكان، تقضي بمنح المدرب مستحقاته المالية المتأخرة.

وتراجع المدرب عن تقديم شكوى ضد النادي، في ظل التوصل لتسوية تفضي إلى ضرورة دفع مستحقات المدرب يوم 6 من الشهر المقبل، أو مواجهة تقديم الشكوى في حال لم يتم الالتزام باتفاقية التسوية.

وكان خانكان غادر فريق السلط في الفترة القليلة الماضية، ليتم تعيين عمار الزريقي مديرا فنيا للفريق، استعدادا لمنافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.









المدرب العراقي أكرم سلمان - (أرشيفية)

كواليس النجوم

. مشكلة يعيشها مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، تتمثل في عدم قدرته على الحصول على مخالصة من ناديه السابق.. النادي الغاضب من مدربه السابق لأسباب عديدة، اشترط مسامحته بالمبلغ المالي المتبقي مقابل الحصول على المخالصة.

. أكثر من مدرب محلي استدعي من قبل لجنة تحقيق في اتحاد كرة القدم، للتحقيق معهم في سبب توجه هؤلاء المدربين للمحاكم المدنية لتقديم شكاوى ضد الأندية.

. ما يزال لاعبو فريق سحاب لكرة القدم، يتذمرون نتيجة غياب الرواتب الشهرية، الأمر الذي يؤثر على جاهزيتهم للمباريات المقبلة بدوري المحترفين.

. اللاعب مجدي العطار الذي انضم حديثا لفريق الحسين إربد، قادما من رحلة احتراف خارجية، يأمل أن ينجح في حجز مكان له في التشكيلة الأساسية، في ظل كثرة النجوم في الفريق.

. مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، طلب من الإدارة الحصول على رواتبه لتقديم استقالته.. الإدارة كانت تنوي التخلص من المدرب، ولكن إصراره على مستحقاته دفع الإدارة للتراجع.

. ما تزال الأزمة المالية تضرب صناديق أندية المحترفين لكرة القدم، ما يهدد استقرار الفرق خلال منافسات الدوري الذي يستأنف يوم السبت المقبل.

. قرار الحكومة بدعم اتحاد كرة القدم بمليون دينار، ومن ثم إتباعه بنصف مليون، بعد إنجاز كأس آسيا، اعتبره الجمهور خطوة في الاتجاه الصحيح لتصويب أوضاع الكرة الأردنية بشكل عام.. الجمهور تمنى أن يشمل الدعم قريبا أندية المحترفين كونها الأساس في تشكيل المنتخبات الوطنية.

. عدد من الحكام الأردنيين، بدأوا مهمات تحكيمية خارجية على مختلف الصعد.









حارس مرمى الرمثا مالك شلبية - (أرشيفية)