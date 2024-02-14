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منتخب التايكواندو يعسكر في جدة بعد انتهاء كأس الرئيس

2/14/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يتوجه المنتخب الوطني إلى مدينة جدة السعودية بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الرئيس، لإقامة معسكر تدريبي دولي يستمر لمدة 11 يوما.
ويأتي هذا المعسكر التدريبي جزءا من استعدادت المنتخب للأحداث المقبلة، مع التركيز على تطوير مهارات اللاعبين وتحقيق نجاحات إضافية في المنافسات الدولية.
من ناحية أخرى، ستشارك أندية أردنية عدة، في بطولة الأندية الآسيوية الـ12 (عيار نجمة)، التي ستقام في إيران يومي 21 و22 من الشهر الحالي.
وينتظر لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب برنامجا تدريبيا خاصا استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
ويدخل المنتخب الوطني للتايكواندو منافسات بطولة كأس الرئيس عيار نجمتين التي تنطلق يوم الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران، وحدد اتحاد التايكواندو مشاركة 3 لاعبين فقط في البطولة، هم راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 68) فهد عمار (وزن تحت 87 كغم)، ويرافقهم المدرب محمد البخيت والمعالج لؤي مرايات.
وارتأى الجهاز الفني بالتعاون مع الطبيب المعالج إلى إراحة اللاعبين نتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم)، وزيد مصطفى ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، جوليانا الصادق (وزن 67 كغم) وصالح الشرباتي ( تحت 80 كغم)، حيث يخضع عدد منهم لفترة علاجية بسبب الإصابات، كما أن الجهاز الفني يسعى لجاهزية اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 بالشكل المطلوب لتحقيق إنجازات مرموقة في الدورة.
كما يغيب عن البطولة، المدير الفني للمنتخبات الوطني فارس العساف، حيث يشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
ووفقا للجدول الزمني للبطولة، تلعب راما أبو الرب يوم السبت المقبل، في حين يلعب زيد الحلواني يوم الأحد المقبل، ويخوض فهد عمار منافسات البطولة يوم الإثنين المقبل.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة التي تعتبر واحدة من البطولات القوية بمشاركة فرق عربية وآسيوية ودولية، لتحقيق أقصى استفادة وزيادة رصيد النقاط في التصنيفين العالمي والأولمبي.
وتشمل البطولة، استخدام بطاقة "وايلد كارد" لتصفيات التأهل، حيث يحصل الفائزون الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي على فرصة التأهل إلى بطولة آسيا للعام 2025.
وقال فيصل العبداللات أمين سر اتحاد التايكواندو والناطق الإعلامي لـ"الغد": "التركيز حاليا يصب في مصلحة اللاعبين، حيث يضع اتحاد التايكواندو والجهاز الفني سلامتهم في المقام الأول، وكان عدد منهم تعرض للإصابة في الفترة الماضية، ويخضعون لفترة علاجية كي يكونوا جاهزين للاستحقاقات المقبلة، ويولي اتحاد التايكواندو اهتماما كبيرا باللاعبين ويؤمن لهم المتطلبات اللازمة كافة، في فترة العلاج من أجل الحفاظ على سلامتهم".

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